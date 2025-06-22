Забытая церковь и памятник: когда на месте метро «Чернышевская» стоял храм саперов в Петербурге

Единственное, что напоминает об утраченном памятнике — это название переулка «Саперный», который расположен неподалеку.

Церковь Косьмы и Дамиана при лейб-гвардии Саперном батальоне — забытый памятник Петербурга, который сегодня почти никто не замечает.

А ведь когда-то на месте станции метро «Чернышевская» стоял настоящий храм с богатой историей и необычной судьбой.

От деревянной часовни до каменного храма

История этой церкви началась еще в середине XVIII века. В 1759 году при артиллерийском госпитале построили деревянную церковь во имя святых Косьмы и Дамиана — покровителей врачей и целителей.

В 1847 году церковь перешла в ведение лейб-гвардии Саперного батальона — элитного военного подразделения, которое долгое время не имело собственного храма.

Старое деревянное здание к тому времени уже ветшало, а в 1854 году оно сгорело. Тогда решили построить новый каменный храм.

В 1879 году новый каменный храм был освящен, а в 1885–1886 годах к нему достроили купол, изменили алтарь и сделали новые окна.

Внутри хранились знамена, памятные доски с именами погибших офицеров, а перед церковью стоял памятник саперам — бронзовый орел на гранитном постаменте, перенесенный сюда из Петергофа в 1899 году.

От храма к метро

После революции церковь продолжала работать, уже для гражданских прихожан, но в 1933 году ее закрыли. Здание сначала переделали под библиотеку, а в 1950-х годах полностью снесли, передает Занимательный Петербург.

Так на этом месте и появилось метро «Чернышевская» — одна из первых глубокозаложенных станций Петербурга, открывшуюся в 1958 году.

Сегодня на месте церкви стоит корпус школы №197, а рядом — вход в метро. Памятник саперам тоже исчез, и мало кто вспоминает, что когда-то тут возвышался храм с богатой историей.

Если пройтись по Фурштатской и Кирочной, то можно представить, как здесь звучали молитвы, как саперы принимали присягу, а потом все это ушло в прошлое, уступив место метро и шумным улицам современного Петербурга.