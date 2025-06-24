Загадка петербургского метро: почему всадников больше, чем лошадей в переходном тоннеле подземки

Композиция находится между станциями «Площадь Александра Невского 1 и 2», за ошибку в народе она получила забавное прозвище.

В петербургском метро есть одна забавная и немного загадочная история, связанная с художественной композицией в переходе между станциями «Площадь Александра Невского 1 и 2».

На этой металлической картине изображен князь Александр Невский со своей дружиной — пять всадников, но при этом лошадей всего четыре. Почему так получилось и куда же пропал пятый конь?

Ошибка, которую никто не заметил

Оказалось, что пятого коня изначально просто не было. Ошибка закралась еще на этапе создания композиции, которую делали известные скульпторы Эдуард Озоль, Виктор Новиков и Иван Костюхин.

Никто из авторов и архитекторов станции не заметил несоответствия — ведь визуально композиция смотрится цельно и гармонично.

Лишь когда один из пассажиров обратил внимание на эту деталь и оставил запись в книге жалоб и предложений, в метрополитене узнали о «визуальном казусе», сообщает КП.

История композиции и ее судьба

Композиция изначально висела на торцевой стене станции «Площадь Александра Невского — 1», а после открытия пересадочной станции в 1985 году ее перенесли в переходной тоннель между двумя платформами.

Некоторые пассажиры предполагали, что конь мог «потеряться» при переезде, но в подземке это опровергли — пятый конь просто никогда не был изображен.

Почему не исправляют ошибку?

Несмотря на обнаруженную ошибку, менять или переделывать композицию не стали. В метро решили оставить все как есть, а у горожан у этой работы появилось народное и очень точное прозвище — «Пять мужиков и четыре лошади».

Эта история даже породила множество забавных версий и легенд: кто-то считает, что конь погиб в бою, кто-то шутит, что всадник как будто едет на ходулях.