Залповый поток в Рыбацком: как 270 метров платформы заменят пассажирам центр Петербурга

С июля привыкаем к новому маршруту.

С 1 июля пригородные поезда Волховстроевского направления перестанут доезжать до центра Петербурга. Теперь их конечной остановкой станет станция «Рыбацкое».

Это не временная акция на выходные, а суровая реальность как минимум на ближайшие три года.

Почему так произошло?

Виной всему — «стройка века». В России начинают активно прокладывать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

Чтобы поезда могли летать между столицами за 2 часа 15 минут, нужно полностью перестроить пути на въезде в город.

Совместить гигантскую стройку и обычные электрички на Московском вокзале просто не получилось. Места на всех не хватило.

Испытание для Рыбацкого

Главный удар примет на себя станция «Рыбацкое». Сейчас там за день проходит около 6 тысяч человек. После 1 июля поток вырастет до 22 тысяч, пишет "Деловой Петербург".

Железнодорожники обещают подготовиться:

Построят временную платформу.

Поставят дополнительные турникеты (правда, всего 7 штук).

Метро в часы пик будет ходить чаще — каждые 2 минуты.

Но эксперты, которых опросило издание, настроены скептически. Платформы в Рыбацком узкие, и если два поезда приедут одновременно, на выходе к метро случится настоящий затор.

Автобусы останутся прежними

Многие надеялись, что раз электрички обрезали, то пустят больше автобусов до города. Но здесь новости плохие. В Комтрансе честно признались: новых маршрутов не будет.

Заменить маленькие автобусы на большие тоже не могут — мешают условия старых контрактов. У перевозчиков просто нет лишних машин.

Максимум, что сделают — будут держать пару автобусов «в резерве» на случай полного коллапса. Однако автобусы будут работать в связке с электричками.

Когда это закончится?

Терпеть придется долго. Конечную цель — транспортный узел «Волковская» — обещают достроить только к 2029 году. Там сделают удобную пересадку на фиолетовую ветку метро, трамваи и автобусы.

Но до этого момента «Рыбацкое» станет для тысяч пассажиров ежедневным испытанием на прочность.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург превращается в столицу беспилотных трамваев.