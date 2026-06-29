Трамвай идет по приборам: в Петербурге тестируют систему навигации, которой не нужен сигнал из космоса

Петербург снова подтверждает статус трамвайной столицы. В городе не просто меняют рельсы, а создают полноценный полигон для испытания «умных» вагонов.
Трамвай-робот: зачем нужен полигон?
Скоро на улицах города станет больше трамваев, которые управляются искусственным интеллектом. Но прежде чем выпустить робота на оживленный перекресток, его нужно обучить.
Для этого на базе парка в Коломягах (на улице Шаврова) создадут первый в России испытательный центр, пишет "Петербургский дневник".
Выбор места не случаен: там уже есть все необходимое — пути, стрелки и контактная сеть.
Экономия в 4,5 миллиарда
Строить такой центр с нуля — безумно дорого, но петербургские специалисты предложили использовать уже готовую базу «Горэлектротранса».
В итоге проект обойдется в 1,5 миллиарда. На эти деньги закупят оборудование, которого еще не видели в наших депо.
Петербургские беспилотники уже сейчас учатся ездить без GPS. Это важно, так как спутниковый сигнал в больших городах часто сбоит.
Почему именно Петербург?
Наш город — идеальная «песочница» для роботов. У нас сложный климат: то снег, то дождь, то туман. Если система научится водить трамвай в Петербурге, она справится где угодно.
Кстати, в городе уже работают «умные» трамваи (например, модели «Богатырь-М» и «Витязь-М»). Они оснащены системой Cognitive Pilot, которая «видит» препятствия и сама тормозит, если водитель отвлекся.
Новый полигон поможет довести эту технологию до совершенства.
Ремонт на мосту Александра Невского: идем на рекорд
Пока инженеры думают о будущем, дорожники приводят в порядок настоящее. На мосту Александра Невского сейчас вовсю кипит работа.
Что там происходит:
- Меняют почти 2 километра путей.
- Укладывают новые высокопрочные рельсы. Важно: они наши, отечественного производства.
- Используют специальную полиуретановую смесь, чтобы трамваи ехали тише, а асфальт вокруг рельсов не трескался.
Работы идут быстро: гидроизоляцию почти закончили, защитный слой готов наполовину.
Когда всё поедет?
Терпеть пробки осталось недолго. Движение трамваев по мосту планируют открыть уже 16 сентября.
Для автомобилистов пока действуют ограничения: две полосы в сторону центра и три полосы в сторону Заневского проспекта. Но после завершения ремонта поездки станут гораздо комфортнее и тише.
Ранее «Городовой» рассказывал, как виртуальные двойники управляют реальными трамваями в Петербурге.