Трамвай идет по приборам: в Петербурге тестируют систему навигации, которой не нужен сигнал из космоса

Петербург превращается в столицу беспилотных трамваев.

Петербург снова подтверждает статус трамвайной столицы. В городе не просто меняют рельсы, а создают полноценный полигон для испытания «умных» вагонов.

Трамвай-робот: зачем нужен полигон?

Скоро на улицах города станет больше трамваев, которые управляются искусственным интеллектом. Но прежде чем выпустить робота на оживленный перекресток, его нужно обучить.

Для этого на базе парка в Коломягах (на улице Шаврова) создадут первый в России испытательный центр, пишет "Петербургский дневник".

Выбор места не случаен: там уже есть все необходимое — пути, стрелки и контактная сеть.

Экономия в 4,5 миллиарда

Строить такой центр с нуля — безумно дорого, но петербургские специалисты предложили использовать уже готовую базу «Горэлектротранса».

В итоге проект обойдется в 1,5 миллиарда. На эти деньги закупят оборудование, которого еще не видели в наших депо.

Петербургские беспилотники уже сейчас учатся ездить без GPS. Это важно, так как спутниковый сигнал в больших городах часто сбоит.

Почему именно Петербург?

Наш город — идеальная «песочница» для роботов. У нас сложный климат: то снег, то дождь, то туман. Если система научится водить трамвай в Петербурге, она справится где угодно.

Кстати, в городе уже работают «умные» трамваи (например, модели «Богатырь-М» и «Витязь-М»). Они оснащены системой Cognitive Pilot, которая «видит» препятствия и сама тормозит, если водитель отвлекся.

Новый полигон поможет довести эту технологию до совершенства.

Ремонт на мосту Александра Невского: идем на рекорд

Пока инженеры думают о будущем, дорожники приводят в порядок настоящее. На мосту Александра Невского сейчас вовсю кипит работа.

Что там происходит:

Меняют почти 2 километра путей.

путей. Укладывают новые высокопрочные рельсы. Важно: они наши, отечественного производства.

Используют специальную полиуретановую смесь, чтобы трамваи ехали тише, а асфальт вокруг рельсов не трескался.

Работы идут быстро: гидроизоляцию почти закончили, защитный слой готов наполовину.

Когда всё поедет?

Терпеть пробки осталось недолго. Движение трамваев по мосту планируют открыть уже 16 сентября.

Для автомобилистов пока действуют ограничения: две полосы в сторону центра и три полосы в сторону Заневского проспекта. Но после завершения ремонта поездки станут гораздо комфортнее и тише.

Ранее «Городовой» рассказывал, как виртуальные двойники управляют реальными трамваями в Петербурге.