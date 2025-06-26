Городовой / Город / Замотали в простынь и похоронили: в Ленобласти силовики задержали шаманов, чуть не убивших 15 человек
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Море — чище, а жилье — дороже: как Крым встречает туристов в 2025 году Общество
Парадная с техническим секретом: как дом Муяки в Петербурге стал символом эпохи Город
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Замотали в простынь и похоронили: в Ленобласти силовики задержали шаманов, чуть не убивших 15 человек

Опубликовано: 26 июня 2025 23:33
Шаманы под Петербургом
Замотали в простынь и похоронили: в Ленобласти силовики задержали шаманов, чуть не убивших 15 человек
Городовой ру

Как организаторы «погребения заживо» заманивали людей?

В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов прервали шаманский обряд, предусматривавший погребение заживо.

Силовики спасли людей от страшной участи

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место проведения обряда и обнаружили двух человек, замотанных в простыни и погребенных заживо.

Как пишет 78.ru, полицейские потребовали от организатора выкопать людей, после чего удостоверились в их нормальном состоянии.

«Шаман» и его последователи: За что платили люди?

Всего на празднике присутствовали около 15 человек, которые заплатили «шаману» от 6 до 9 тыс. рублей за участие в обряде.

Организаторов обряда, мужчину и женщину, задержали на месте и доставили в отдел.

Уголовное дело: что грозит организаторам?

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

Социальные сети как приманка: как находили жертв?

Информацию об обрядах организаторы размещали в социальных сетях, также они делились впечатлениями о собственном ритуале.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще