Замотали в простынь и похоронили: в Ленобласти силовики задержали шаманов, чуть не убивших 15 человек

В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов прервали шаманский обряд, предусматривавший погребение заживо.
Силовики спасли людей от страшной участи
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место проведения обряда и обнаружили двух человек, замотанных в простыни и погребенных заживо.
Как пишет 78.ru, полицейские потребовали от организатора выкопать людей, после чего удостоверились в их нормальном состоянии.
«Шаман» и его последователи: За что платили люди?
Всего на празднике присутствовали около 15 человек, которые заплатили «шаману» от 6 до 9 тыс. рублей за участие в обряде.
Организаторов обряда, мужчину и женщину, задержали на месте и доставили в отдел.
Уголовное дело: что грозит организаторам?
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).
Социальные сети как приманка: как находили жертв?
Информацию об обрядах организаторы размещали в социальных сетях, также они делились впечатлениями о собственном ритуале.