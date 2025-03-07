Зарплатные ожидания и популярность: кто в Петербурге чаще получает приглашения на вакансии

Аналитики отметили довольно необычную, но устойчивую тенденцию.

На рынке труда Ленинградской области мужчины начали сдавать позиции. Как показало исследование hh.ru, работодатели все чаще отправляют приглашения на вакансии именно женщинам, оставляя сильный пол позади.

Возможно, дело в зарплатных ожиданиях, а может, в востребованных навыках, но факт остается фактом: работодатели региона все чаще делают ставку на женские резюме.

Женщины в приоритете: кому предлагают работу чаще?

В 2024 году женщины Ленобласти получали предложения о работе заметно чаще мужчин. В среднем на одно женское резюме приходилось 1,6 приглашения, тогда как на мужское — только 1,5. Казалось бы, разница небольшая, но если учесть, что за год работодатели отправили более 720 тысяч приглашений, то это становится весьма ощутимым преимуществом.

В общей сложности женщинам было отправлено 394 тысячи приглашений на вакансии, что составляет 54% от общего количества. Мужчины, в свою очередь, получили только 330 тысяч приглашений, или 46%. Выходит, что соискательницы из Ленобласти чаще получают предложения рассмотреть ту или иную вакансию.

Зарплаты ниже, но предложения чаще

Одна из возможных причин такой популярности женских резюме — более скромные ожидания по зарплате. В среднем по России женщины рассчитывают на зарплату в 60,6 тысяч рублей, тогда как мужчины — на 88,8 тысяч. В Ленинградской области средняя ожидаемая зарплата у женщин выросла до 51,1 тысячи рублей, а у мужчин — до 78 тысяч.

Может, работодатели просто стараются экономить? Или дело в том, что женщины чаще соглашаются на гибкие условия труда и неполный рабочий день? В любом случае, статистика говорит сама за себя: женщины оказываются более предпочтительными кандидатами.

Мужчины просят больше, но получают меньше

Интересно, что несмотря на более высокие зарплатные ожидания, мужчины Ленобласти реже получают предложения о работе. За год средняя ожидаемая зарплата в мужских резюме выросла на 7,4 тысячи рублей, но это не помогло им стать более востребованными на рынке труда.

Возможно, дело в гибкости: женщины чаще соглашаются на менее выгодные условия ради стабильности и социального пакета. Или, может быть, работодатели просто боятся высоких ожиданий со стороны мужчин и не хотят начинать переговоры с завышенной планки.

Вакансии есть, но не для всех

Несмотря на разницу в ожиданиях и предложениях, количество резюме от мужчин и женщин в Ленинградской области отличается несущественно: 47% и 53% соответственно. То есть, вакансии есть и для тех, и для других, но вот работодатели явно делают ставку на женский коллектив.

Так что если вы — мужчина в поиске работы, возможно, имеет смысл пересмотреть ожидания или хотя бы попробовать добавить в резюме чуть больше гибкости. В противном случае рискуете оказаться в меньшинстве.

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