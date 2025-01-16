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Что была возле Исаакиевского собора во время блокады

16 января 2025 16:33
Исаакиевский собор
Что была возле Исаакиевского собора во время блокады
Legion-Media/ globallookpress/ Mary Evans Picture Library/ALEXA, akg-images, Усманов Замир

Сегодня такое в центре города встретить невозможно.

Сегодня Исаакиевская площадь в Петербурге ассоциируется с величественным собором и туристами, фотографирующими его с разных ракурсов. Но в годы блокады Ленинграда этот уголок города выглядел совсем иначе. Во время войны площадь стала местом, где горожане боролись за выживание, используя каждый клочок земли.

Во время блокады ленинградцы, переживая ужасный дефицит продовольствия, начали выращивать овощи в самых неожиданных местах. Исаакиевская площадь не стала исключением. Здесь было организовано сельскохозяйсвенное поле, где высаживали и собирали капусту и другие овощи.

Работали все, кто только мог шевелиться. Каждая грядка становилась спасением для жителей, а работа на таких импровизированных полях помогала им бороться за жизнь.

Legion-Media/ akg-images
Legion-Media/ Mary Evans Picture Library/ALEXA
Legion-Media/ Mary Evans Picture Library/ALEXA

Почему именно возле Исаакиевского собора? Все просто. На совете обороны Ленинграда решили:

  1. Собор не является военным объектом и объектом жизнеобеспечения, немцы не будут его бомбить.
  2. Купол собора будет использоваться немцами для наводки дальнобойных орудий.
  3. В случае взятия Ленинграда немцам будет разумнее разграбить собор, а не уничтожать его.
  4. Со стороны Александровского сада стояли зенитки, которые прикрывали собор.

Сегодня на Исаакиевской площади уже не встретишь капустных грядок, но память о блокаде Ленинграда живет в сердцах горожан. Это место, где история и современность соединяются, чтобы напомнить о невероятной стойкости и мужестве людей, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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