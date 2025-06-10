Жара, духота и эпидемии: как дачи стали культурным феноменом в Петербурге 100 лет назад

Тогда лето в Петербурге было временем, когда городские жители массово переселялись на дачи и пляжи, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Лето в Петербурге сто лет назад — это было настоящее событие для горожан. В отличие от сегодняшнего времени, когда многие просто уезжают на море или в загородные дома, тогда дачная жизнь была особым укладом, который объединял отдых, общение и даже маленькие приключения.

Как петербуржцы отдыхали летом

С середины XIX века и, особенно, в начале XX века дачи стали массовым явлением. Если раньше загородные дома были прерогативой аристократии, то к этому времени почти каждый горожанин среднего достатка мог на лето уехать из душного, шумного и порой опасного Петербурга — спасаться от жары, болезней и городской суеты.

Но дача — это не просто домик за городом. Это была целая жизнь: прогулки, игры с детьми, пикники, катания на велосипедах и лодках. Вечерами взрослые собирались за чаем, играли в настольные игры, устраивали концерты и даже небольшие спектакли.

Богатые люди могли позволить себе теннисные корты и яхт-клубы, а простые дачники — просто наслаждаться природой и соседским общением.

Где и как снимали дачи

Большинство дач петербуржцы снимали, а не покупали. Это было выгодно: можно было оставить квартиру в городе и не тратить деньги на содержание загородного дома круглый год. Сезон обычно длился с мая по август, и уже весной люди начинали искать подходящие варианты. Газеты и специальные путеводители помогали ориентироваться, а на окнах дач висели бумажки с объявлениями о сдаче.

Самые доступные дачи располагались в районах Старой и Новой деревни, Удельной, а самые фешенебельные — в Солнечном, Репино, Сестрорецке и Павловске. Важным фактором при выборе была транспортная доступность, ведь многие ездили на работу в город, а семьи оставались на даче.

Дачная инфраструктура и развлечения

Вокруг дач создавались целые поселки с магазинами, лавками, булочными и рынками. Летом сюда приезжали торговцы с молочными продуктами, свежими ягодами, а также ремесленники и даже китайские торговцы с мелочами. Для развлечений устраивались танцы, спектакли, концерты. В некоторых местах были свои пожарные общества, которые следили за порядком и даже устраивали субботние праздники.

Пляжный отдых тоже был популярен. В Петербурге строили плавучие купальни — своего рода общественные бассейны на воде, чтобы безопасно купаться. Плавать умели далеко не все, поэтому такие купальни были настоящим спасением. На берегах устраивали лодочные станции, беседки и места для пикников.

Особенности дачной жизни

Интересно, что дачники сами не занимались огородничеством — этим занимались крестьяне из близлежащих деревень, которые продавали овощи и фрукты. Крестьяне же часто сдавали в аренду свои домики или даже жили в сараях, уступая жилье дачникам, сообщает сайт музея Разночинный Петербург.

Почему дачи были так популярны

Главная причина — желание уйти от городской жары, грязи и болезней. Петербург того времени не был комфортным летом: жара, духота, эпидемии. Дача давала возможность дышать свежим воздухом, купаться в чистой воде, гулять в лесу и просто жить размеренно и спокойно.

Кроме того, дачи стали своеобразным культурным феноменом. Там люди отдыхали, развлекались, заводили знакомства и даже устраивали творческие вечера. Для многих это был настоящий маленький отпуск от городской жизни.