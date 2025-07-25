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Оазис в метро: как петербуржцам помогают справиться с аномальной жарой

Опубликовано: 25 июля 2025 17:03
жара в Петербурге
Оазис в метро: как петербуржцам помогают справиться с аномальной жарой
globallookpress/Andrey Fokin

В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

Столбики термометров поднимаются до +30…31 градуса, и в связи с этим петербургский метрополитен начал раздачу бесплатной питьевой воды на самых востребованных у пассажиров станциях.

Воду можно получить на станциях «Проспект Ветеранов», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Достоевская», «Ладожская», «Маяковская».

«Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции», — информируют граждан в пресс-службе метрополитена.

Как пережить жару в городе?

В период солнечной активности горожан и гостей города призывают соблюдать простые правила, чтобы избежать негативного воздействия жары на организм.

  • Не выходить из дома без головного убора.
  • Носить одежду из натуральных тканей.
  • Чаще находиться в тени.
  • Не допускать обезвоживания.

«В городе 25 и 26 июля с 12 до 19 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с очень высокой температурой воздуха, которая будет достигать +30… 31 градусов», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Бесплатная вода в метро — это отличная возможность утолить жажду и избежать обезвоживания в жаркий день.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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