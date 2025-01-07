Возврат к истокам: как праздновали Рождество в Петербурге до революции

Оливье тоже был, но это совсем не тот салат, который мы знаем.

Устав от традиционного оливье и селедки под шубой, почему бы не окунуться в атмосферу праздника столетней давности? Представьте себя на пышном новогоднем ужине в Петербурге начала прошлого века, где столы ломятся от изысканных блюд, а напитки текут рекой.

Рождественское изобилие: Фазан для богатых, поросенок для работяг

В те времена Рождество оставалось важным религиозным праздником, однако строгий пост перед ним не соблюдался. Аристократия наслаждалась дичью, такой как лесные фазаны или горная серна, в сопровождении свежих зелёных салатов. Средний класс предпочитал гуся или поросенка, дополняя трапезу овощными салатами, напоминающими современный винегрет.

Оливье и мандарины: Старые знакомые в новом свете

Оливье в ту эпоху был модной закуской, подававшейся перед основным блюдом. В его состав входили свежие огурцы, каперсы, соус провансаль и украшения из раковых шеек и прозрачного мясного желе. Мандарины также украшали праздничные столы, хотя после Первой мировой войны предпочтение отдавалось местным абхазским фруктам.

Елка как символ праздника и сладкое украшение

Елка впервые появилась в домах благодаря Петру I, но позже традиция была забыта и возродилась вновь в XIX веке. К началу XX столетия елка стала неотъемлемым элементом Рождества, украшая дома и магазины. На нее вешали конфеты в форме зайцев и звезд, а в кондитерских предлагали тематические сладости с рождественскими сюжетами.

Пунш для согрева души и тела

Зимой особенно популярны были горячие пунши. Один из таких напитков — «Петербургский пунш», состоящий из сахара, лимонного сока, черного чая и ямайского рома. Этот напиток был настоящим хитом на праздничных ужинах.

Так что, если вам хочется разнообразить свое новогоднее меню, попробуйте вернуться к истокам и создать атмосферу роскошного застолья начала XX века, пишет источник.