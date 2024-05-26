Желание обязательно сбудется: ТОП-6 «волшебных» мест, где надо что-то тереть или бросать монетки

Не всегда у людей сбываются их заветные желания. Кто-то начинает делать различные практички в полнолуния, читать заговоры, а кто-то отправляется в волшебные места, чтобы загадать самое сокровенное, потерев часть тела известного человека или бросив монетку в чудо-фонтан. В этой статье собрали города с самыми необычными достопримечательностями.

Карлов мост в Праге (Чехия)

Мост в Праге является главной достопримечательностью и настоящей меккой для туристов. Идут туда не только, чтобы увидеть воочию всю красоту данного строения, а загадать желание. Там есть барельеф у статуи Яна, на котором изображена собачка. Вот ее люди и трут до золотого блеска. Это животное выполняет все, что задумал человек. Естественно, если это без злых умыслов и причинении вреда другим.

Источник фото: Legion-Media

Фонтан Треви в Риме (Италия)

Дно знаменитого фонтана усыпано монетами туристов не только желающих вернуться обратно, но и загадывающих желания. Люди верят, что именно это место обладает какой-то неведомой силой, исполняющей все их хотелки.

Статуя Джульетты в Вероне (Италия)

Конечно, у Джульетты люди не просят богатства, славы или здоровья. Эта героиня Шекспировского романа отвечает за любовь во всех ее проявлениях. Чаще всего просят у нее вторую половинку, красивую свадьбу, решительного парня, который сделает предложение. Чтобы загадать желание, нужно подержаться за грудь этой милой дамы. Говорят, что порой неожиданные романтические встречи происходили чуть ли не в этом же месте через минуту после ритуала.

Семь источников Родоса (Греция)

На острове Родос в Греции находятся семь ключей, которые бьют из-под земли. Туристы и местные жители считают их волшебными. Они протекают по 200-метровому тоннелю и соединяются в одну реку. В подземелье нужно гулять. Считается, что люди становятся здоровее и счастливее, единственное, там темно и мокро, а вода просто ледяная. Ее там, на минуточку, по щиколотку. Это путешественников не пугает. Они с радостью идут в подземелье и желают себе и родным долгой и счастливой жизни.

Источник фото: Legion-Media

Поцелуев мост (Санкт-Петербург)

Если за границу вы пока отправиться не готовы, то смело едьте в Санкт-Петербург на Поцелуев мост. Влюбленные, поцеловавшиеся в этом месте, останутся друг с другом на всю жизнь, их чувства будут крепкими и страстными. Перед расставаниями парочки тоже туда приходят и тогда разлука становится не такой мрачной.

Хомлины в Калининграде

В Калининграде тоже есть места, где нужно загадывать желания. По всему городу разбросаны маленькие фигурки хомлинов, это домовые, охраняющие город. Их нужно сначала найти, а сделать это непросто. Тот, кто отыщет сказочного персонажа, может рассчитывать на счастье и удачу, а потерев хомлина рукой еще и на исполнение самых заветных мечт. Местные жители тщательно заботятся о своих любимцах. Например, в холода им вяжут маленькие шарфики и шапочки.

Источник фото: Legion-Media