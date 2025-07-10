От Лукоморья до средневековья: какие круизы предлагают петербуржцам по железной дороге

Недорогой тур, дегустация кренделя и другие железнодорожные приключения.

Если путешествия самолетом кажутся ненадежными, один из лучших способов обезопасить себя от задержки рейсов — отправиться в ж/д круиз.

Компания «РЖД Тур» предлагает доступные и насыщенные поездки по Ленинградской области и Карелии.

Выборгские легенды: однодневное путешествие из Петербурга

В однодневном туре «Выборгские легенды», который отправляется из Санкт-Петербурга на скоростном поезде «Ласточка», туристы определяют временные рамки сами.

Стоимость поездки — от 1990 руб. на человека вместе с экскурсионным сопровождением и проездом в обе стороны.

Как пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров, в программе — дегустация выборгского кренделя, двухчасовая пешеходная экскурсия по городу.

Туристы смогут самостоятельно посетить Выборгский замок, рыцарский дом и другие достопримечательности.

Вокруг Ладоги: 4 дня из Москвы

Тур «Вокруг Ладоги: от Лукоморья до средневековья» из Москвы рассчитан на 4 дня.

Стоимость начинается от 38 400 руб. за взрослого в четырехместном купе. В программу входит питание — завтраки в поезде, а также обеды и пикники в местах стоянок.

Туристы смогут посетить Мандроги – возрожденную русскую деревню, водопад Белые мосты и живописную гору Паасо, а также мраморный каньон горного парка Рускеала.

Тур/Маршрут Продолжительность Основные объекты и экскурсии Включено в стоимость Примерная цена, руб. Категория размещения «Выборгские легенды» 1 день Выборг: замок, старый город, дегустация кренделя, катамаран Ж/д билеты, экскурсии, гид от 1 990 Без ночевки «Вокруг Ладоги: от Лукоморья до средневековья» 4 дня Мандроги, Белые мосты, Сортавала, Выборг, Рускеала Проживание в купе, питание, экскурсии от 38 400 взрослый Купе (4-местное, 2-местное) Тур по Ленинградской области (разные маршруты) 2 дня / 1 ночь Санкт-Петербург, Выборг, Монрепо Ж/д билеты, экскурсии, проживание от 13 000 Гостиница/поезд Круиз Санкт-Петербург – Лебяжье 1 день Экскурсия по железнодорожному музею, поездка на ретро-поезде Ж/д билеты, экскурсии от 3 190 Без ночевки

Особенности туров: от кренделя до водных прогулок

В туре «Выборгские легенды» запланировано время для дегустации выборгского кренделя.

А в туре «Вокруг Ладоги: от Лукоморья до Средневековья» акцент сделан на организованную программу, после пешеходной экскурсии «Сквозь века Выборга» туристы отправятся на водную экскурсию на катамаране.

Цены актуальны на момент публикации.