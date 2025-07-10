От Лукоморья до средневековья: какие круизы предлагают петербуржцам по железной дороге

Если путешествия самолетом кажутся ненадежными, один из лучших способов обезопасить себя от задержки рейсов — отправиться в ж/д круиз.
Компания «РЖД Тур» предлагает доступные и насыщенные поездки по Ленинградской области и Карелии.
Выборгские легенды: однодневное путешествие из Петербурга
В однодневном туре «Выборгские легенды», который отправляется из Санкт-Петербурга на скоростном поезде «Ласточка», туристы определяют временные рамки сами.
Стоимость поездки — от 1990 руб. на человека вместе с экскурсионным сопровождением и проездом в обе стороны.
Как пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров, в программе — дегустация выборгского кренделя, двухчасовая пешеходная экскурсия по городу.
Туристы смогут самостоятельно посетить Выборгский замок, рыцарский дом и другие достопримечательности.
Вокруг Ладоги: 4 дня из Москвы
Тур «Вокруг Ладоги: от Лукоморья до средневековья» из Москвы рассчитан на 4 дня.
Стоимость начинается от 38 400 руб. за взрослого в четырехместном купе. В программу входит питание — завтраки в поезде, а также обеды и пикники в местах стоянок.
Туристы смогут посетить Мандроги – возрожденную русскую деревню, водопад Белые мосты и живописную гору Паасо, а также мраморный каньон горного парка Рускеала.
|Тур/Маршрут
|Продолжительность
|Основные объекты и экскурсии
|Включено в стоимость
|Примерная цена, руб.
|Категория размещения
|«Выборгские легенды»
|1 день
|Выборг: замок, старый город, дегустация кренделя, катамаран
|Ж/д билеты, экскурсии, гид
|от 1 990
|Без ночевки
|«Вокруг Ладоги: от Лукоморья до средневековья»
|4 дня
|Мандроги, Белые мосты, Сортавала, Выборг, Рускеала
|Проживание в купе, питание, экскурсии
|от 38 400 взрослый
|Купе (4-местное, 2-местное)
|Тур по Ленинградской области (разные маршруты)
|2 дня / 1 ночь
|Санкт-Петербург, Выборг, Монрепо
|Ж/д билеты, экскурсии, проживание
|от 13 000
|Гостиница/поезд
|Круиз Санкт-Петербург – Лебяжье
|1 день
|Экскурсия по железнодорожному музею, поездка на ретро-поезде
|Ж/д билеты, экскурсии
|от 3 190
|Без ночевки
Особенности туров: от кренделя до водных прогулок
В туре «Выборгские легенды» запланировано время для дегустации выборгского кренделя.
А в туре «Вокруг Ладоги: от Лукоморья до Средневековья» акцент сделан на организованную программу, после пешеходной экскурсии «Сквозь века Выборга» туристы отправятся на водную экскурсию на катамаране.
Цены актуальны на момент публикации.