Жир с кухонных шкафчиков стекает сам: Больше ничего не драю - пшикаю и просто жду

Совет по уборке на кухне.

Уборка на кухне - настоящая проблема для хозяек. Особенную сложность женщины испытывают с мытьём кухонных шкафчиков, на них собирается липкий жир, а сверху оседает пыль.

Расскажем, как можно справиться с мытьём шкафчиков на кухне без каких-ибо усилий, вам даже оттирать ничего не придётся, только нанести средство из распылителя и подождать, жир стечёт сам, останется только протереть поверхности мягкой тряпкой, смоченной водой.

Создадим моющее средство. Для этого соединим в равных частях нашатырь и моющее средство для посуды. Взболтаем, перельём в бутылочку с распылителем. Средство готово, прыскаем им густо на грязные липкие шкафики.

Осталось только подождать 30 минут, а затем промыть поверхности тряпкой, смоченной чистой водой. Никакого жира на них не останется.

Особенную сложность вызывает мытье шкафчиков сверху, они обычно самые грязные. На канале "Уютный дом" в Дзен рассказывают, как побороть грязь на верхней поверхности шкафчиков.

Понадобится жидкое мыло. Просто наносим его толстым слоем, а потом смываем водой. Проделываем так несколько раз, и верх шкафчиков чистый.

Если мыть не хочется, можно верх шкафчиков защитить. Для этого некоторые хозяйки застилают их верх газетами, их потом можно просто выбросить и постелить новые. Но от газет может оставаться отпечаток на верхней части шкафчиков.

Другой вариант - использовать плотные обои - просто расстелить их по верху шкафов, а когда нужно - заменить. Но самым идеальным вариантом автор канала считает использование пищевой плёнки, она надёжно фиксируется, нужно просто разложить её и разгладить ладонями.

При необходимости плёнку легко снять и заменить её на новую, а старый кусок отправить в мусор. Простой способ защитит верх кухонных шкафов от загрязнений, мыть не придётся.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно сделать тёплый балкон и не сильно потратиться.