«Живут для себя»: как сместились ценности и почему молодежь отказывается от детей

Ценности молодых людей меняются и многие стремятся сначала реализовать свои планы.

Все более интересные и неожиданные новости появляются в ходе ПМЭФ. На этот раз речь пошла о демографической ситуации в России и причин низкой рождаемости.

Как сообщает РБК, гендиректор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов рассказал, что почему же россияне все меньше хотят заводить детей и как это влияет на будущее страны.

Почему россияне перестают рожать?

1. Дети — это дорого и сложно

Главная причина, которую называют почти все — это высокая стоимость воспитания ребенка. Жилье подорожало за последние годы примерно на 60%, а детские товары, образование и медицинские услуги стоят немалых денег.

Даже государственные пособия и субсидии пока не спасают ситуацию — они либо слишком маленькие, либо не покрывают всех затрат.

2. Люди хотят жить для себя

Современные молодые люди больше ориентированы на карьеру, саморазвитие, путешествия и личное счастье. Многие считают, что дети ограничивают свободу и мешают реализовать свои планы.

Это не просто каприз — это изменение ценностей, которое наблюдается не только в России, но и во всем мире.

3. Страх перед будущим и нестабильность

Экономическая нестабильность, пандемия и неопределенность в будущем заставляют многих откладывать рождение детей на потом или вовсе отказываться от этой идеи.

По данным опросов, 68% молодых семей не решаются заводить ребенка из-за неуверенности в завтрашнем дне.

4. Меньше молодых — меньше детей

Демографическая яма 1990-х годов дала о себе знать: поколение, которое само по себе меньше по численности и рожает меньше.

Это значит, что просто физически меньше людей, которые могут и хотят иметь детей.

Что можно сделать?

Эксперты считают, что одной лишь финансовой поддержки мало — нужно менять отношение общества к семье и детям, создавать комфортные условия для родителей и обеспечивать стабильность.

Например, гибкие рабочие графики, доступное жилье, качественные детские учреждения и повышение уровня жизни.

Партия ЛДПР предлагает даже запретить строительство тесных многоэтажек, чтобы семьи могли жить в более просторных условиях и не боялись заводить детей.

Что в Санкт-Петербурге

В прошлом году в Северной столице родилось около 47 тысяч человек, а умерло более 62 тысяч. Естественная убыль увеличившись в сравнении с 2023 годом на 20 %.

При этом продолжительность жизни в Петербурге превысила 76 лет. Показатель среди женщин составляет 79 лет, среди мужчин — 71 год.