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Метро есть, а жизни нет: эксперт рассказала правду о жизни в Шушарах

Опубликовано: 11 июня 2025 22:32
Шушары, пробки
Метро есть, а жизни нет: эксперт рассказала правду о жизни в Шушарах
Городовой ру

Плюсы и минусы района Петербурга.

Шушары — один из самых быстрорастущих районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Расположенный на южной окраине города, он привлекает доступными ценами на жилье и наличием станции метро.

Но что на самом деле представляет собой жизнь в Шушарах? На что чаще всего жалуются жители и кому подходит этот район?

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская отметила в разговоре с порталом «Городовой», что среди плюсов Шушар выделяют доступность жилья, наличие станции метро и возможность выбора различных типов жилья.

Однако, у района много минусов.

Типичный житель Шушар: кто выбирает этот район?

Елена Ковалерова-Павловская
Елена Ковалерова-Павловская Риелтор

«Жители Шушар, в основном, молодые семьи и люди среднего возраста, ищущие относительно недорогое жилье», — сказала Ковалерова-Павловская.

Многие из них работают в Пушкинском районе и его окрестностях, поэтому транспортная доступность к этому району также играет важную роль в выборе места жительства.

Плюсы жизни в Шушарах: что привлекает жителей?

Основные преимущества жизни в Шушарах включают:

  • Доступность жилья. Шушары предлагает широкий выбор жилья, от новостроек до вторичного жилья, по относительно доступным ценам по сравнению с другими районами Санкт-Петербурга. Главный аргумент в пользу выбора Шушар.
  • Станция метро. Наличие станции метро «Шушары» облегчает транспортную доступность к центру города и другим районам. Значительно облегчает передвижение по городу.
  • Разнообразие жилья. В Шушарах можно найти жилье на любой вкус и бюджет, от малогабаритных квартир до просторных домов и квартир в комплексах бизнес-класса. Каждый может найти что-то для себя.

Минусы жизни в Шушарах: с чем сталкиваются жители?

Недостатки жизни в Шушарах, к сожалению, хорошо известны многим жителям Петербурга.

«Минусы связаны с транспортной доступностью, недостаточной инфраструктурой и проблемами с парковкой», — сказала эксперт.

  • Недостаточная инфраструктура. Ощущается острая нехватка детских садов, школ, поликлиник и других социальных объектов. Очереди и переполненные учреждения — обычное дело.
  • Транспортные проблемы. Пробки в часы пик в сторону к центру и вечером обратно создают серьезные проблемы для жителей.
  • Проблемы с парковкой. Найти место для парковки автомобиля бывает очень сложно, особенно в вечернее время. Вечная проблема многих новых районов.
  • Общая перенаселенность. Большая плотность населения создает ощущение тесноты и дискомфорта.
  • Не всегда благоприятная экологическая обстановка. Близость к промышленным зонам может негативно сказываться на качестве воздуха.

Люди, работающие в Пушкинском районе: спасение или необходимость?

Многие жители Шушар работают в Пушкине и его окрестностях, поэтому транспортная доступность к этому району также играет важную роль в выборе места жительства.

Для них Шушары — это удобный вариант, позволяющий жить недалеко от работы и не тратить много времени на дорогу. Работа определяет выбор места жительства.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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