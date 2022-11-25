Александр Гордон

Телеведущим предстоит снова разобраться в запутанной истории.
Знаменитая адвокат поделилась болью за близкого человека.
Ведущий программы «Мужское/Женское» прожил в браке с Нозанин Абдулвасиевой шесть лет.
Слухи о романе ведущей шоу «Мужское/женское» и эстрадного артиста возникли после громкого развода Лепса.
Подруга невесты поделилась роликом.
Специалист считает, что у таких отношения нет будущего.
Для телеведущего это уже пятая официальная жена.
Телеведущая попыталась найти жениха коллеге
Катя Гордон обвинила Барановскую в деградации бывшего мужа
На шоу «Сама Меньшова» Екатерина Гордон назвала «убийц» таланта экс-супруга
Руководство телеканала прислушалось к ведущему
Гордон обвинил Собчак в плагиате его творчества
Журналист предстал в неприличном образе перед президентом России
Смиренно прогуляемся по стопам жизни народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который ушел из жизни на пороге 86-летия.
Ведущих пожалели за тяжелый труд.
На ток-шоу разгорелся очередной скандал.
Бракоразводный процесс никак не испортил отношения между бывшими супругами
У истории с мальчиком, которого бросили умирать друзья, появилось продолжение
Непристойное поведение популярного телеведущего вывело зрителей из себя
Телеведущей пришлось успокаивать обеспокоенных поклонников