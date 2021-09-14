Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с необъявленным визитом. Российский президент Владимир Путин встретился с ним в Кремле. Об этом сообщает официальный сайт главы российского государства.
Глава Сирии Башар Асад, занимающий этот пост с 2000 года, одержал победу на президентских выборах с 95,1 % голосов – теперь он пробудет у власти еще семь лет. Об итогах голосования рассказал спикер парламента Сирии Хаммуда Саббаг.
Действующий президент Сирии Башар Асад проголосовал на выборах главы государства, которые проходят в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
В конфликте вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана не воюют наемники, и ни одна из стран еще не представила доказательств обратного. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Бельгия и Германия, являющиеся авторами проекта резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии, отреагировали на блокировку документа Россией и Китаем. Они заявили, что сожалеют о таком исходе и готовы составить новый общеприемлемый документ, передает «ТАСС».
Президент России Владимир Путин прокомментировал введенные Соединенными Штатами Америки санкции в отношении Сирии. Как сообщает газета «Известия», свою точку зрения глава государства высказал в ходе видеосаммита с участием президентов Ирана и Турции.
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении Сирии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на американского государственного секретаря Майка Помпео.
В Министерстве иностранных дел России новые санкции Америки в отношении Сирии, известные как «Акт Цезаря». Об этом пишет «ТАСС».
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что санкционный режим против Сирии будет расширен на Башара Асада и его жену Асму.
Власти Соединенных Штатов Америки прокомментировали политику России на Ближнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, свое мнение о действиях Москвы в регионе высказал помощник американского госсекретаря Дэвид Шенкер.
Президент России Владимир Путин поручил договорится с Сирией о выделении дополнительных участков земли и акватории для размещения российских сил.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал тест на коронавирус. И он оказался отрицательным.
Турецкие СМИ сообщили об ударе турецких войск по позициям Сирии. Это произошло в день подписания соглашения о перемирии.
Президент Сирии Башар Асад озвучил условия, при которых могут быть восстановлены связи с Турцией. Как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» сирийский лидер, для улучшения отношений между двумя странами президент Реджеп Тайип Эрдоган должен прекратить поддержку террористических группировок.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на одного из своих депутатов за оскорбление.
В парламенте Турции депутаты двух партий подрались из-за критики президента Эрдогана.
Очередные парламентские выборы в Сирии назначены на 13 апреля. Такое решение принял президент страны Башар Асад.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков уверен, что Россия и Турция не дойдут до открытой конфронтации на территории Сирии.
Анкара не будет препятствовать беженцам из Сирии добираться до стран Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Турецкие войска попали под удар в сирийской провинции Идлиб, так как находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков. Прокомментировало инцидент Минобороны России.