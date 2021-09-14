Все новости / Башар Асад

Башар Асад

Политика
Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле
Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с необъявленным визитом. Российский президент Владимир Путин встретился с ним в Кремле. Об этом сообщает официальный сайт главы российского государства.
14 сен 2021 09:24
Политика
Асад победил на президентских выборах в Сирии
Глава Сирии Башар Асад, занимающий этот пост с 2000 года, одержал победу на президентских выборах с 95,1 % голосов – теперь он пробудет у власти еще семь лет. Об итогах голосования рассказал спикер парламента Сирии Хаммуда Саббаг.
28 май 2021 09:51
Политика
Президент Сирии Башар Асад проголосовал на выборах главы государства
Действующий президент Сирии Башар Асад проголосовал на выборах главы государства, которые проходят в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
26 май 2021 14:13
Политика
Ильхам Алиев завил об отсутствии доказательств использования Азербайджаном наемников в Карабахе
В конфликте вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана не воюют наемники, и ни одна из стран еще не представила доказательств обратного. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
15 окт 2020 09:14
Политика
Запад обвинил Россию и Китай в «удушении» гумпомощи Сирии
Бельгия и Германия, являющиеся авторами проекта резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии, отреагировали на блокировку документа Россией и Китаем. Они заявили, что сожалеют о таком исходе и готовы составить новый общеприемлемый документ, передает «ТАСС».
08 июл 2020 08:49
Политика
Путин назвал незаконными санкции США против Сирии
Президент России Владимир Путин прокомментировал введенные Соединенными Штатами Америки санкции в отношении Сирии. Как сообщает газета «Известия», свою точку зрения глава государства высказал в ходе видеосаммита с участием президентов Ирана и Турции.
01 июл 2020 15:37
Политика
США попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
Власти Соединенных Штатов Америки прокомментировали политику России на Ближнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, свое мнение о действиях Москвы в регионе высказал помощник американского госсекретаря Дэвид Шенкер.
05 июн 2020 08:55
Политика
Асад назвал условие улучшения отношений с Турцией
Президент Сирии Башар Асад озвучил условия, при которых могут быть восстановлены связи с Турцией. Как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» сирийский лидер, для улучшения отношений между двумя странами президент Реджеп Тайип Эрдоган должен прекратить поддержку террористических группировок.
06 мар 2020 09:05
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