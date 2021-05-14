Израильские военные объявили о начале атаки в секторе Газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter-аккаунт Армии обороны Израиля.
Иудейский праздник Лаг ба-Омер, прошедший на севере Израиля в ночь на 30 апреля, закончился трагедией. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на экстренные службы.
На фоне участившихся случаев заражения коронавирусом власти Израиля прибегли к жестким мерам. Так, с 19 сентября страна переходит в режим всеобщего карантина — он будет действовать в течение трех недель и может быть продлен в случае необходимости, передает «РИА Новости».
Власти Израиля решили ограничить число посетителей некоторых учреждений и закрыть для массовых мероприятий общепит в связи с ростом числа коронавирусных больных.
Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отправился на карантин. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Анну Йонатан-Леус, такое решение было принято лечащим врачом Нетаньяху после известия об инфицировании израильского министра здравоохранения Яакова Лицмана.
В среду вечером, 25 марта, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам с объявлением о возможном введении полной блокады страны. По его словам, это может произойти в том случае, если распространение COVID-19 не пойдет на спад в ближайшее время. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на издание Jerusalem Post.
Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, сообщает РБК.
Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал победу возглавляемой им партии «Ликуд» на выборах в израильский Кнессет. Как сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на средства массовой информации, выступая в штаб-квартире партии в Тель-Авиве, лидер страны назвал эту победу «великой».
В Кремле состоялись переговоры Президента России и премьер-министра Израиля. Владимир Путин сообщил на встрече о помиловании Наамы Иссахар.
Получилось, как всегда… Вашингтон не интересовало мнение Палестины при выработке условий «сделки века». Палестинцы ожидаемо реагируют массовыми протестами.
Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом США прилетит в Москву на переговоры с президентом России. Представитель израильского премьера говорит о некой «сделке века» по ближневосточному урегулированию, предложенной Дональдом Трампом.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху обсудили сделку, претендующую на решение палестино-израильского конфликта. Настанет ли мир в регионе?
Президенты России и Украины приехали в Израиль на памятные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима. Однако двусторонней встречи так и не произошло.