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Биньямин Нетаньяху

Общество
В Израиле вводят всеобщий карантин
На фоне участившихся случаев заражения коронавирусом власти Израиля прибегли к жестким мерам. Так, с 19 сентября страна переходит в режим всеобщего карантина — он будет действовать в течение трех недель и может быть продлен в случае необходимости, передает «РИА Новости».
14 сен 2020 13:28
Политика
Премьер Израиля Нетаньяху во второй раз отправился на карантин по коронавирусу
Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отправился на карантин. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Анну Йонатан-Леус, такое решение было принято лечащим врачом Нетаньяху после известия об инфицировании израильского министра здравоохранения Яакова Лицмана.
02 апр 2020 13:08
Политика
В Израиле не исключили полного закрытия страны
В среду вечером, 25 марта, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам с объявлением о возможном введении полной блокады страны. По его словам, это может произойти в том случае, если распространение COVID-19 не пойдет на спад в ближайшее время. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на издание Jerusalem Post.
26 мар 2020 08:13
Политика
Нетаньяху заявил о «великой победе» своей партии на выборах в Израиле
Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал победу возглавляемой им партии «Ликуд» на выборах в израильский Кнессет. Как сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на средства массовой информации, выступая в штаб-квартире партии в Тель-Авиве, лидер страны назвал эту победу «великой».  
03 мар 2020 15:01
Политика
Конец ближневосточного конфликта близок? Трамп анонсировал «сделку века» Израиля и Палестины
Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом США прилетит в Москву на переговоры с президентом России. Представитель израильского премьера говорит о некой «сделке века» по ближневосточному урегулированию, предложенной Дональдом Трампом.
28 янв 2020 17:00
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