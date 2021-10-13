Космический корабль New Shepard, принадлежащий американской компании Blue Origin мииллиардера Джеффа Безоса, совершил второй пилотируемый суборбитальный полет. Его трансляция велась на сайте компании, сообщает ТАСС.
Основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос официально стал космонавтом – сегодня, 20 июля, корабль его компании Blue Origin впервые стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн в американском штате Техас.
Во вторник, 20 июля, основатель Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос совершит свой первый полет в космос на корабле своей же компании Blue Origin. Запуск приурочен к важной дате – именно в этот день американские астронавты впервые высадились на Луне.
Британский миллиардер Ричард Брэнсон опередит богатейшего человека в мире, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и полетит в космос раньше него. Об этом говорится в заявлении компании Virgin Galactic.
Богатейший человек в мире, основатель сервиса Amazon Джефф Безос вместе со своим братом 20 июля отправится в космос. Об этом написал сам бизнесмен в своем Instagram-аккаунте, сообщает РИА Новости.
Хакерам, взломавшим Twitter-аккаунты американских политиков и звезд шоу-бизнеса, удалось заработать около 6 биткоинов, что составляет более 55 тысяч долларов. Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на Breaking News.
Эксперты из сервиса консультаций для малого предпринимательства Comparisun обратили внимание на крупное предпринимательство.
Опасения на рынке из-за коронавируса привели к потерям в капитале пятисот самых богатых людей мира. Bloomberg пишет о цифре в 444 млрд долларов за неделю.
Около 500 богатейших людей мира накануне, 24 февраля, в общей сложности потеряли 139 миллиардов долларов после снижения индексов на фондовых торгах в Соединенных Штатах Америки и ряде других стран. Как сообщает агентство Bloomberg, эти потери стали самыми крупными с 2016 года.
Учредитель компании Amazon Джефф Безос объявил в Instagram, что пожертвует десять миллиардов долларов на разработки в экологической сфере.
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Объем выручки супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», принадлежащих российской компании X5 Retail Group, по объему выручки за последние пять лет обогнал компанию богатейшего человека в мире. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на рейтинг, предоставленный консалтинговой компанией Deloitte. Компания составила список из 250 крупнейших розничных продавцов по итогам двенадцати месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.
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Сказки иногда заканчиваются, и золотые клетки открывают дверцы. Бывшие жены после разводов с богатейшими мужчинами начинают новую жизнь. С каким финансовым багажом они остаются при разделе имущества? Счастливая сказка продолжается? Или нет?