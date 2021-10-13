Все новости / Джефф Безос

Джефф Безос

Общество
Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил второй пилотируемый полет
Космический корабль New Shepard, принадлежащий американской компании Blue Origin мииллиардера Джеффа Безоса, совершил второй пилотируемый суборбитальный полет. Его трансляция велась на сайте компании, сообщает ТАСС.
13 окт 2021 21:43
Общество
Космический корабль New Shepard с Безосом на борту совершил первый полет
Основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос официально стал космонавтом – сегодня, 20 июля, корабль его компании Blue Origin впервые стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн в американском штате Техас.
20 июл 2021 17:43
Общество
18-летний и 82-летняя астронавты отправятся в космос на Blue Origin
Во вторник, 20 июля, основатель Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос совершит свой первый полет в космос на корабле своей же компании Blue Origin. Запуск приурочен к важной дате – именно в этот день американские астронавты впервые высадились на Луне. 
20 июл 2021 11:20
Общество
Взломавшие Twitter знаменитостей хакеры заработали 55 тысяч долларов
Хакерам, взломавшим Twitter-аккаунты американских политиков и звезд шоу-бизнеса, удалось заработать около 6 биткоинов, что составляет более 55 тысяч долларов. Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на Breaking News.
16 июл 2020 08:56
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день почти $140 млрд
Около 500 богатейших людей мира накануне, 24 февраля, в общей сложности потеряли 139 миллиардов долларов после снижения индексов на фондовых торгах в Соединенных Штатах Америки и ряде других стран. Как сообщает агентство Bloomberg, эти потери стали самыми крупными с 2016 года.
25 фев 2020 09:25
Экономика
Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon
Объем выручки супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», принадлежащих российской компании X5 Retail Group, по объему выручки за последние пять лет обогнал компанию богатейшего человека в мире. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на рейтинг, предоставленный консалтинговой компанией Deloitte. Компания составила список из 250 крупнейших розничных продавцов по итогам двенадцати месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.
10 фев 2020 13:33
Шоу-бизнес
Богатейший человек мира увеличил своё состояние на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на 13 млрд долларов в течение 15 минут. Это стало возможным благодаря росту стоимости акций компании после публикации отчета за четвертый квартал 2019 года.
31 янв 2020 09:43
6 бывших жен миллиардеров: что они получили после развода с супругом?
Сказки иногда заканчиваются, и золотые клетки открывают дверцы. Бывшие жены после разводов с богатейшими мужчинами начинают новую жизнь. С каким финансовым багажом они остаются при разделе имущества? Счастливая сказка продолжается? Или нет?
07 ноя 2019 12:01
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