18-летний и 82-летняя астронавты отправятся в космос на Blue Origin

Во вторник, 20 июля, основатель Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос совершит свой первый полет в космос на корабле своей же компании Blue Origin. Запуск приурочен к важной дате – именно в этот день американские астронавты впервые высадились на Луне.