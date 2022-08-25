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Эмин Агаларов

Шоу-бизнес
Экс-чиновник Вавилов отпраздновал роскошную свадьбу в Италии с тамадой Собчак
На берегу озера Комо в Италии состоялось по-настоящему высококлассное торжество с именитыми гостями — 60-летний экс-замглавы Минфина Андрей Вавилов женился на 24-летней возлюбленной Софи-Антуанеттой Дилуа. Подробности сообщает издание «Стархит».
25 окт 2021 10:43
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