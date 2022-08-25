Народный артист Азербайджана провожает последние дни лета в женской компании.
Четыре года ничего подобного не случалось и вот опять.
Знаменитости перестали общаться после конфликта с финансированием одной из музыкальных премий.
Даже в 77 лет артист способен задать жару со своими старыми хитами.
Кремлевский дворец выиграл суд у продюсерского центра певца.
Певец Эмин Агаларов снялся в своем новом клипе на композицию «31.12» вместе с бывшей женой Аленой Гавриловой и общей дочерью Афиной.
Артист не смог забыть свою бывшую возлюбленную
Азербайджанский певец и музыкант считает себя скромным артистом
Азербайджанский певец и музыкант позиционирует себя как скромного артиста
Он рассказал, что на других звезд уходят куда большие суммы
Три дня длилась свадьба экс-сенатора Андрея Вавилова и его новоиспечённой супруги Софии Дилуа в Италии на озере Комо.
На берегу озера Комо в Италии состоялось по-настоящему высококлассное торжество с именитыми гостями — 60-летний экс-замглавы Минфина Андрей Вавилов женился на 24-летней возлюбленной Софи-Антуанеттой Дилуа. Подробности сообщает издание «Стархит».
Девушка балует подписчиков личными кадрами.
Подписчики Исхакова осудили его за выбор модели.
Красавица-модель показала несколько кадров одинокой жизни.
Певец оригинально ответил на вопросы поклонников.
Шоумен лично намекнул на возможное пополнение в большой семье.
Поклонники артиста высоко оценили творчество ребенка.
Певец остался в хороших отношениях с Лейлой Алиевой.
О разводе с фотомоделью Аленой Гавриловой 40-летний певец объявил в середине мая.