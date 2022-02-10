Все новости / Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Политика
Президент Путин: цитата про красавицу и Украину не имела никакого личного измерения
Фраза «нравится, не нравится – терпи, моя красавица» не имеет личного измерения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, объясняя суть своего высказывания, сообщает РИА Новости.   
10 фев 2022 19:47
Политика
Псаки возмутилась поговоркой Путина про красавицу
Поговорка «нравится, не нравится – терпи, моя красавица», прозвучавшая из уст президента России Владимира Путина, звучит, как шутка об изнасиловании. Такое мнение в ходе брифинга высказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает «Лента». 
10 фев 2022 17:21
Политика
Товарооборот России и Франции превысил допандемийный уровень
Торговый оборот между Россией и Францией за неполный 2021 года превысил допандемийный уровень. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Кремле, сообщает ТАСС. 
07 фев 2022 20:02
Политика
Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным
В Москве пройдут переговоры президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона. Последний уже прилетел в российскую столицу, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 
07 фев 2022 17:59
Шоу-бизнес
Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки Морозовых в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился со словами благодарности к российскому коллеге Владимиру Путину за помощь в организации в Париже выставки коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых, пишет ТАСС.   
22 сен 2021 21:53
Общество
Президент Франции Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer
Французский президент Эмманюэль Макрон, который в декабре перенес коронавирус, сделал прививку от инфекции вакциной Pfizer – 31 мая он получил одну дозу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.  
05 авг 2021 15:52
Политика
Песков подтвердил планы провести видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, глава Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут трехсторонние переговоры в формате видеоконференции. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
29 мар 2021 15:52
Политика
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии «Северный поток – 2»
Вашингтон продолжает выступать против реализации российского газового проекта «Северный поток – 2». Об этом на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Брюсселе заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу американского Госдепартамента.
24 мар 2021 11:57
Политика
Кремль не обратил внимания на новую статью о разговоре Путина и Макрона
Российское руководство возмущено утечкой во французские СМИ деталей разговора президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, передает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатический источник в Москве. 
26 ноя 2020 20:54
Политика
Макрон призвал к созданию совета внутренней безопасности ЕС и реформе Шенгенской зоны
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал провести реформу Шенгенской зоны, чтобы обезопасить граждан, а также заявил, что настаивает на организации Совета безопасности ЕС. 
10 ноя 2020 20:25
Политика
У посольства Франции в Москве проходит протестная акция против высказываний Макрона об исламе
У здания французского посольства в Москве прошла акция протеста против высказываний президента Эмманюэля Макрона об исламе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
29 окт 2020 15:44
Политика
ЕС согласовал санкции против белорусских чиновников
Со 2 октября Евросоюз введет санкции против Белоруссии. Они коснутся около 40 чиновников, обвиняемых в «фальсификации выборов и нарушении прав человека». Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает «ТАСС».
02 окт 2020 10:01
Политика
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил выступление Владимира Путина на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, из-за пандемии коронавируса выступление участников пройдет в формате видеозаписи.
02 сен 2020 13:49
Политика
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Президент России Владимир Путин планирует выступить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует подготовленная предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.   
02 сен 2020 08:41
Политика
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным предостерег его от возможного вмешательства в события, происходящие сейчас в Белоруссии, сообщает Reuters.  
28 авг 2020 21:42
Политика
Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе Франции Эмманюэлю Макрону стать посредником в конфликте между властью и «желтыми жилетами». Такая реакция последовала на предложение Макрона о посредничестве между белорусским лидером и оппозицией. Видео появилось в Telegram-канале «Пул первого».   
21 авг 2020 19:47
Политика
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, выразив заинтересованность в скорейшем решении конфликта в стране, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что созвон состоялся по инициативе Парижа.   
18 авг 2020 16:32
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин поговорил с главой Франции Эмманюэлем Макроном о борьбе с коронавирусом, помощи жителям Ливана и ситуации в Белоруссии. Телефонный разговор состоялся в среду, сообщает пресс-служба Кремля.   
12 авг 2020 18:31
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