Фраза «нравится, не нравится – терпи, моя красавица» не имеет личного измерения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, объясняя суть своего высказывания, сообщает РИА Новости.
Поговорка «нравится, не нравится – терпи, моя красавица», прозвучавшая из уст президента России Владимира Путина, звучит, как шутка об изнасиловании. Такое мнение в ходе брифинга высказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает «Лента».
Киев готов выполнять минские соглашения по Донбассу, но не на российских условиях. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.
Торговый оборот между Россией и Францией за неполный 2021 года превысил допандемийный уровень. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Кремле, сообщает ТАСС.
В Москве пройдут переговоры президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона. Последний уже прилетел в российскую столицу, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился со словами благодарности к российскому коллеге Владимиру Путину за помощь в организации в Париже выставки коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых, пишет ТАСС.
Французский президент Эмманюэль Макрон, который в декабре перенес коронавирус, сделал прививку от инфекции вакциной Pfizer – 31 мая он получил одну дозу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Президент России Владимир Путин, глава Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут трехсторонние переговоры в формате видеоконференции. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Вашингтон продолжает выступать против реализации российского газового проекта «Северный поток – 2». Об этом на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Брюсселе заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу американского Госдепартамента.
Российское руководство возмущено утечкой во французские СМИ деталей разговора президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, передает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатический источник в Москве.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал провести реформу Шенгенской зоны, чтобы обезопасить граждан, а также заявил, что настаивает на организации Совета безопасности ЕС.
У здания французского посольства в Москве прошла акция протеста против высказываний президента Эмманюэля Макрона об исламе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой «прекратить нападки на веру» после его высказываний о религии.
Со 2 октября Евросоюз введет санкции против Белоруссии. Они коснутся около 40 чиновников, обвиняемых в «фальсификации выборов и нарушении прав человека». Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает «ТАСС».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил выступление Владимира Путина на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, из-за пандемии коронавируса выступление участников пройдет в формате видеозаписи.
Президент России Владимир Путин планирует выступить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует подготовленная предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным предостерег его от возможного вмешательства в события, происходящие сейчас в Белоруссии, сообщает Reuters.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе Франции Эмманюэлю Макрону стать посредником в конфликте между властью и «желтыми жилетами». Такая реакция последовала на предложение Макрона о посредничестве между белорусским лидером и оппозицией. Видео появилось в Telegram-канале «Пул первого».
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, выразив заинтересованность в скорейшем решении конфликта в стране, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что созвон состоялся по инициативе Парижа.
Президент России Владимир Путин поговорил с главой Франции Эмманюэлем Макроном о борьбе с коронавирусом, помощи жителям Ливана и ситуации в Белоруссии. Телефонный разговор состоялся в среду, сообщает пресс-служба Кремля.