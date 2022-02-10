Эмманюэль Макрон

У посольства Франции в Москве проходит протестная акция против высказываний Макрона об исламе

У здания французского посольства в Москве прошла акция протеста против высказываний президента Эмманюэля Макрона об исламе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.