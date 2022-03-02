В Минобороны России упрекнули Запад в отсутствии реакции на обострение в Идлибе

Представитель министерства обороны России Игорь Конашенков обратил внимание западных стран на действия турецких властей, нарушающие международное право. Так, он упрекнул Запад в игнорировании того факта, что Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб, ситуация в которой сейчас крайне обострена, ударную группировку. Об этом сообщает «RT на русском».