Все новости / Игорь Конашенков

Игорь Конашенков

Политика
Представитель Минобороны России Конашенков сообщил о взятии военными под контроль Херсона
Российские военнослужащие полностью контролируют областной центр Херсон на Украине, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.  
02 мар 2022 10:53
Политика
Зеленский объявил об освобождении заключенных с военным опытом
В условиях военного положения на Украине ряд осужденных, в том числе участников АТО, будут освобождены из мест заключения, после чего смогут «искупить свою вину», участвуя в боевых действиях. Об этом решении в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
28 фев 2022 14:29
Политика
Минобороны РФ предоставило гуманитарный коридор жителям Киева
Все мирные жители украинской столицы могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
28 фев 2022 12:12
Политика
В Минобороны заявили о господстве российской авиации в небе над Украиной
Боевая авиация РФ завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
28 фев 2022 10:44
Политика
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Территория в районе Чернобыльской атомной электростанции перешла под полный контроль российских десантников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова.   
25 фев 2022 12:51
Политика
В Bloomberg заявили о прибытии 7 тыс. российских военных к границе с Украиной
Еще семь тысяч военнослужащих РФ прибыли на украинскую границу в дополнение к 100-тысячной группировке войск, несмотря на заявление Кремля об отводе подразделений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
17 фев 2022 12:13
Политика
В Минобороны назвали действия британского эсминца в Черном море эпическим фиаско
Минобороны РФ выступило с обращением к Пентагону США и командованию британских военно-морских сил с просьбой руководствоваться рассудком при направлении своих кораблей в Черное море.
25 июн 2021 16:43
Политика
Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений
Минобороны насторожили учения Sea Breeze, которые страны НАТО проведут на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Они продлятся с 28 июня по 10 июля. В ведомстве полагают, что под их прикрытием альянс, как и прежде, будет поставлять Украине современное оружие для войны в Донбассе. Такими мыслями поделился официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
02 июн 2021 15:01
Политика
Минобороны РФ заявило о попытках дискредитации «Спутника V»
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков предупредил о планах дискредитации российской вакцины от коронавируса: за рубежом специально для этих целей уже выделили средства. Об этом пишет «РИА Новости».
11 дек 2020 13:27
Политика
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
В Сирийской Арабской Республике (САР) подорвался бронетранспортер российской военной полиции. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил «ТАСС» со ссылкой на данные официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
16 июн 2020 14:44
Общество
В Минобороны России упрекнули Запад в отсутствии реакции на обострение в Идлибе
Представитель министерства обороны России Игорь Конашенков обратил внимание западных стран на действия турецких властей, нарушающие международное право. Так, он упрекнул Запад в игнорировании того факта, что Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб, ситуация в которой сейчас крайне обострена, ударную группировку. Об этом сообщает «RT на русском».
04 мар 2020 15:00
Политика
В Минобороны РФ заявили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что результатом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов боевиков с турецкими наблюдательными постами, пишет РИА Новости. 
04 мар 2020 08:12
Политика
Израиль едва не сбил пассажирский самолет в Сирии
Удары израильских истребителей F-16 по Дамаску в ночь на четверг, 6 февраля, едва не привели к печальным последствиям: под угрозой находился пассажирский Airbus-320, на борту которого находилось 172 пассажира. Об этом сообщает «Российская Газета», ссылаясь на данные, предоставленные официальным представителем Министерства обороны России Игорем Конашенковым.
07 фев 2020 08:19
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