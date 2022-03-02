Российские военнослужащие полностью контролируют областной центр Херсон на Украине, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Группировка войск Донецкой народной республики при поддержке Вооруженных сил России завершает блокирование города Мариуполя.
В условиях военного положения на Украине ряд осужденных, в том числе участников АТО, будут освобождены из мест заключения, после чего смогут «искупить свою вину», участвуя в боевых действиях. Об этом решении в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Все мирные жители украинской столицы могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Боевая авиация РФ завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Территория в районе Чернобыльской атомной электростанции перешла под полный контроль российских десантников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова.
Свыше 150 военнослужащих Украины сложили оружие и сдались. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова.
Еще семь тысяч военнослужащих РФ прибыли на украинскую границу в дополнение к 100-тысячной группировке войск, несмотря на заявление Кремля об отводе подразделений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
Минобороны РФ выступило с обращением к Пентагону США и командованию британских военно-морских сил с просьбой руководствоваться рассудком при направлении своих кораблей в Черное море.
Минобороны насторожили учения Sea Breeze, которые страны НАТО проведут на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Они продлятся с 28 июня по 10 июля. В ведомстве полагают, что под их прикрытием альянс, как и прежде, будет поставлять Украине современное оружие для войны в Донбассе. Такими мыслями поделился официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков предупредил о планах дискредитации российской вакцины от коронавируса: за рубежом специально для этих целей уже выделили средства. Об этом пишет «РИА Новости».
В Сирийской Арабской Республике (САР) подорвался бронетранспортер российской военной полиции. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил «ТАСС» со ссылкой на данные официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
Представитель министерства обороны России Игорь Конашенков обратил внимание западных стран на действия турецких властей, нарушающие международное право. Так, он упрекнул Запад в игнорировании того факта, что Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб, ситуация в которой сейчас крайне обострена, ударную группировку. Об этом сообщает «RT на русском».
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что результатом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов боевиков с турецкими наблюдательными постами, пишет РИА Новости.
Удары израильских истребителей F-16 по Дамаску в ночь на четверг, 6 февраля, едва не привели к печальным последствиям: под угрозой находился пассажирский Airbus-320, на борту которого находилось 172 пассажира. Об этом сообщает «Российская Газета», ссылаясь на данные, предоставленные официальным представителем Министерства обороны России Игорем Конашенковым.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил в Петербурге Центр управления Военно-морского флота и его структурные подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника