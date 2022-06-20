Наследник почившего лидера ЛДПР объяснил причину ухода из политики.
Передача выйдет в эфир в рамках запуска новой программы.
Игорь Лебедев полностью избавился от своей «личности».
Игорь Лебедев стал Давидом Гарсия.
Игорь Лебедев решился на важный шаг.
Кипрская газета Politis опубликовала список лиц, которые в 2008-2012 годах (при правлении Димитриса Христофиаса) получили гражданство Кипра — так называемые «золотые паспорта». Об этом пишет «РИА Новости».
Депутаты от ЛДПР предложили оплачивать труд безработных, ухаживающих за инвалидами. В качестве вознаграждения они предложили выплачивать им ежемесячно по 10 тысяч рублей. Средства планируется брать из федерального бюджета. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, пишет «РИА Новости».
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, определяющий наказание за попытки отчуждения территорий Российской Федерации. Ранее соответствующая поправка была внесена в Конституцию.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев рассказал, что 30 марта всем депутатам Госдумы предстоит пройти тесты на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комитет Думы по государственному строительству поддержал поправку о пожизненном нахождении у власти бывших президентов.
Правительство РФ одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей. Сообщается в официальном отзыве за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, пишет издание РБК.
В Госдуме в первом чтении отклонили законопроект о введении дополнительного выходного дня в понедельник после Пасхи. С предложение предоставить россиянам еще один день для отдыха, выступили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
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