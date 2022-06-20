Все новости / Игорь Лебедев

Игорь Лебедев

Общество
Politis назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов» Кипра
Кипрская газета Politis опубликовала список лиц, которые в 2008-2012 годах (при правлении Димитриса Христофиаса) получили гражданство Кипра — так называемые «золотые паспорта». Об этом пишет «РИА Новости».
07 сен 2020 08:26
Общество
В ЛДПР предложили платить безработным по 10 тыс. рублей за уход за инвалидами
Депутаты от ЛДПР предложили оплачивать труд безработных, ухаживающих за инвалидами. В качестве вознаграждения они предложили выплачивать им ежемесячно по 10 тысяч рублей. Средства планируется брать из федерального бюджета. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, пишет «РИА Новости».
06 авг 2020 12:32
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, определяющий наказание за попытки отчуждения территорий Российской Федерации. Ранее соответствующая поправка была внесена в Конституцию.  
14 июл 2020 19:03
Шоу-бизнес
Депутаты не одобрили идею делать понедельник после Пасхи выходным
В Госдуме в первом чтении отклонили законопроект о введении дополнительного выходного дня в понедельник после Пасхи. С предложение предоставить россиянам еще один день для отдыха, выступили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
10 окт 2019 21:06
Спорт
Залп из пушки Петропавловской крепости предвосхитит открытие Чемпионата мира по боксу среди юниоров
4 сентября, 12:00 Санкт-Петербург. Полуденный залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 4 сентября посвятят открытию первого в истории России Чемпионата мира по боксу среди
03 сен 2015 14:01
Спорт
Блоггеры бурно отреагировали на снятие Плющенко с Олимпиады: "Плющенко - синоним к слову разочарование"
Решение российского фигуриста Евгения Плющенко сняться с соревнований в Сочи, из-за чего представители России (и СССР) впервые с 1984 года останутся без медалей в мужском одиночном фигурном катании
14 фев 2014 12:34
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