Игорь Лебедев

В ЛДПР предложили платить безработным по 10 тыс. рублей за уход за инвалидами

Депутаты от ЛДПР предложили оплачивать труд безработных, ухаживающих за инвалидами. В качестве вознаграждения они предложили выплачивать им ежемесячно по 10 тысяч рублей. Средства планируется брать из федерального бюджета. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, пишет «РИА Новости».