Константин Меладзе

В сторону продюсера посыпались обвинения.
Супруга певца совершила ошибку.
Причина довольно проста.
Начинающая певица раскрыла душераздирающие подробности своего состояния.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» никак не поговорит с подписчиками напрямую.
Простым россиянам придется поднакопить денег, чтобы вживую увидеть заслуженного артиста.
Таролог заверила, что закон кармы никто не отменял.
Женская поп-группа существует более 20 лет.
Певица опровергла слухи, что уехала в Польшу.
Лия Меладзе рассказала о своем видении семейной жизни отца.
По словам психолога, Яна Сумм все сделала правильно во время развода.
Проблемы со здоровьем начались еще несколько лет назад.
17-летняя падчерица певицы поразила жюри на шоу «Голос»
Дочь музыкального продюсера 57-летнего Константина Меладзе, 17-летняя Лия Меладзе стала участницей украинского шоу «Голос». Артистка смогла поразить членов жюри, закончив эмоциональное выступление со слезами.
Наследница именитого продюсера стала участницей музыкального телешоу
Певицу подозревают в неискренности
3 февраля знаменитой российской артистке Вере Брежневой исполняется 40 лет. Бывшая солистка «ВИА Гры» не утратила популярности после ухода из звездного коллектива и до сих пор остается востребованной на отечественной эстраде. Супруга продюсера Константина Меладзе получает массу поздравлений в соцсетях. Звезда еще не поделилась планами по поводу банкета на свой юбилей, однако, скорее всего торжество пройдет в кругу друзей и близких, как и в прошлом году.
Молодая певица не воспринимает новую жену своего знаменитого отца
Наследница известного продюсера удивила зрителей своим появлением
В сети обсуждают анонс предстоящего сезона шоу «Голос страны»