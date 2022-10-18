Константин Меладзе

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева отмечает 40-летний юбилей

3 февраля знаменитой российской артистке Вере Брежневой исполняется 40 лет. Бывшая солистка «ВИА Гры» не утратила популярности после ухода из звездного коллектива и до сих пор остается востребованной на отечественной эстраде. Супруга продюсера Константина Меладзе получает массу поздравлений в соцсетях. Звезда еще не поделилась планами по поводу банкета на свой юбилей, однако, скорее всего торжество пройдет в кругу друзей и близких, как и в прошлом году.