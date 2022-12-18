Группа «ВИА гра»

Певица пользовалась своей властью.
Экс-солистка «ВИА Гры» сильно изменилась.
Супруга певца совершила ошибку.
Настоящая фамилия певицы была совсем не звездная.
Экс-вокалистка группы «ВИА Гра» показала фото до и после похудения.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» никак не поговорит с подписчиками напрямую.
Вопреки известному высказыванию, певица наконец-то завершила ремонт своей мечты.
Женская поп-группа существует более 20 лет.
Артисты отечественной эстрады не упускают возможности поговорить о других женщинах
3 февраля знаменитой российской артистке Вере Брежневой исполняется 40 лет. Бывшая солистка «ВИА Гры» не утратила популярности после ухода из звездного коллектива и до сих пор остается востребованной на отечественной эстраде. Супруга продюсера Константина Меладзе получает массу поздравлений в соцсетях. Звезда еще не поделилась планами по поводу банкета на свой юбилей, однако, скорее всего торжество пройдет в кругу друзей и близких, как и в прошлом году.
Экс-солистка группы «Виа Гра» Анна Седокова считает своим самым постыдным платьем то, в котором появилась на премии телеканала «Муз ТВ» в 2013 году.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала поклонникам о главном позоре своей жизни
Супруга продюсера Константина Меладзе удивилась тому, сколько зарабатывают юные интернет-звезды
Экс-солистке поп-группы «ВИА Гра» пришлось испытать сильную боль
Певица не стала отрицать слухи о неподобающем поведении продюсера
Певица Анна Седокова с нескрываемой гордостью регулярно демонстрирует откровенные фото в Instagram.
Братья Константин и Валерий Меладзе собрались в тесном семейном кругу, чтобы встретить 87-летие своей матери.
Певица выбрала для себя новый образ.
Эрика Герцег сменила дерзкие наряды «ВИА Гры» на романтичные платья.
Певица показала свое истинное лицо.