Украденные деньги находятся неизвестно где.
Главный обидчик наказан по всей строгости.
Преступники вынудили Марину Коташенко отдать им 100 миллионов рублей.
Модель Марина Коташенко выступила в Наро-Фоминском городском суде.
Сможет ли женщина вернуть свои миллионы пока не совсем ясно.
Третья жена покойного музыканта подала иск и попытается забрать себе часть имущества.
Исполнитель много заработал при жизни, и теперь его богатства не дают покоя другим.
Ольга поделилась воспоминаниями о встрече с композитором и его на тот момент невестой.
Вдова композитора редко делится семейными снимками.
Официальных наследников у певца пять.
28 мая будет ровно полгода с момента смерти композитора.
Адвокат заявил, что ложь Коташенко сойдет ей с рук
Следователи не понимают, для чего вдова Градского отвезла деньги в загородный дом
Бывшая жена задержанного преступника раскрыла подозрительные детали
Артист до конца своей жизни восхищался своей молодой возлюбленной
Юрист подозревает Коташенко в нежелании делиться наследством Градского
Домработница семьи Градского говорила, что артист ничего не делал против своей воли
Близкие Коташенко не верили в то, что ограбление организовано посторонними
В преступлении замешан работающий в доме Градского мужчина
Журналист, порочивший детей Градского, получил отпор от сестры музыканта