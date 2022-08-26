Бывшая теннисистка стала мамой два месяца назад.
Теннисистка порадовала новым снимком на лоне природы.
Пара до сих пор не узаконила свои отношения.
Спортсменка согласилась стать женой бизнесмена.
Крис Хемсворт - время быть популярным.
Российская теннисистка поселится неподалеку от королевской семьи.
Поклонники очарованы спортивными формами теннисистки.
Спортсменка показала ролик в домашней обстановке.
Об этом могут говорить последние фотографии знаменитости
Лучшая теннисистка в истории России вчера (26 февраля) завершила спортивную карьеру.
Бывшая российская теннисистка под голубым флагом новой родины сотворила две сенсации на одном турнире.
Пол младенца неизвестен
Последняя российская теннисистка покинула турнир Большого шлема в Австралии.
Мария Шарапова не стала злоупотреблять гостеприимством австралийцев.
Несмотря на проблемы, вызванные отсутствием свежего воздуха из-за австралийских пожаров, в Мельбурне начался открытый чемпионат Австралии по теннису.
Австралийские пожары добрались до теннисного турнира Большого шлем.
Российская теннисистка Мария Шарапова, несмотря на очень невысокую позицию в рейтинге (157-я), получила персональное приглашение поучаствовать в открытом чемпионате Австралии.
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена претенденток на своеобразных приз зрительских симпатий.
В ITF не видят смысла комментировать решения WADA от 9 декабря.
На масштабной личной пресс-конференции в австрийском Линце российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что собирается хорошо подготовиться к следующему сезону.