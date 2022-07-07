Известный кутюрье заявил, что ничто не способно заставить его отвернуться от звезды.
Президент России Владимир Путин пообщался с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба главы Чечни. Стороны встретились в Москве для обсуждения социально-экономической ситуации в регионе.
В Назрани двое неизвестных избили сопредседателя ингушской организации «Мехка-Кхел» («Народный Суд») Сараждина Султыгова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.
Сумма в 375 миллиардов рублей – это полная годовая цифра всей бюджетной системы России в Чечне, включающая также исполнение бюджета республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров, разъясняя сообщения о средствах, которые расходует федеральный центр на содержание северокавказской республики.
Глава Чечни Рамзан Кадров заявил, что покинувший Россию экс-судья республики Сайди Янгулбаев, супруга которого Зарема Мусаева находится сейчас в спецприемнике МВД, является «настоящим воплощением предательства». Комментарий главы региона опубликован в его Telegram-канале, передает «Лента.ру».
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к представителям соседней Ингушетии, с требованием представить ему претензии от ингушского народа в течение трех дней. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина и председателя федерального правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что если президент Владимир Зеленский не изменит свою текущую политику, то Украину стоит присоединить к России. В случае поступления такого приказа, силы республики готовы «выехать и выполнить приказ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Кадырова.
Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения, опубликовав видео в своем Telegram-канале.
Советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов объяснил, что его комментарий, в котором он назвал членов запрещенного в России радикального движения «Талибан» красавчиками, на самом деле мудрый. Об этом он написал в комментарии под одним из постов на своей странице в Instagram, сообщает «Лента.ру».
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее в Афганистане очередной аферой американцев против мусульман и призвал союзным государствам России укреплять границы, потому что дальше будет только «хуже». С таким заявлением он выступил в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.
Чечня стала первым российским регионом, которому удалось достичь коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции – на уровне 60 %. Такой новостью поделился министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, передает «РИА Новости».
Вакцинировать от коронавирусной инфекции необходимо не 60% населения Чечни, а всех ее взрослых жителей.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram рассказал, что думает о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове. Он назвал его прекрасным спортсменом, но подчеркнул, что тот является проектом промоушена.
Экс-мэр чеченского города Аргун Ибрагим Темирбаев погиб при странных обстоятельствах. Утром вторника, 6 апреля, его машина сорвалась со скалы и упала в обрыв. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Газета «Коммерсант» сообщает, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника полиции, заместителя министра внутренних дел по Чечне генерала Апты Алаудинова.
Эксперты холдинга «Минченко консалтинг» назвали губернаторов российских регионов, которые в ближайшем будущем могут попрощаться со своими должностями. Результатами их исследования поделилось агентство «РИА Новости».
Экс-сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД Чечни, старший сержант Сулейман Гезмахмаев рассказал изданию «Новая газета», что участие главы региона Рамзана Кадырова в спецоперациях – лишь постановка.
Кремль назвал фамилии глав российских регионов, доверие к которым со стороны населения является максимальным и минимальным. Соответствующая информация прозвучала на семинаре, который проводила администрация президента России для вице-губернаторов по внутренней политике, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к чеченцу, подравшемуся с бойцами ОМОН во время субботних протестов в Москве. Его обращение приводится в Telegram-канале издания Baza.