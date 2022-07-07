Все новости / Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Политика
Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Москве
Президент России Владимир Путин пообщался с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба главы Чечни. Стороны встретились в Москве для обсуждения социально-экономической ситуации в регионе.
03 фев 2022 08:29
Происшествия
Ответивший на ультиматум Кадырова общественник сообщил детали нападения
В Назрани двое неизвестных избили сопредседателя ингушской организации «Мехка-Кхел» («Народный Суд») Сараждина Султыгова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.  
01 фев 2022 16:59
Политика
Годовой бюджет Чечни составляет 375 миллиардов рублей
Сумма в 375 миллиардов рублей – это полная годовая цифра всей бюджетной системы России в Чечне, включающая также исполнение бюджета республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров, разъясняя сообщения о средствах, которые расходует федеральный центр на содержание северокавказской республики.
25 янв 2022 19:30
Политика
Кадыров назвал экс-судью Янгулбаева «воплощением предательства» и пообещал найти его
Глава Чечни Рамзан Кадров заявил, что покинувший Россию экс-судья республики Сайди Янгулбаев, супруга которого Зарема Мусаева находится сейчас в спецприемнике МВД, является «настоящим воплощением предательства». Комментарий главы региона опубликован в его Telegram-канале, передает «Лента.ру».
24 янв 2022 09:46
Политика
«Буду ждать три дня»: Кадыров поставил ультиматум ингушам из-за обвинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к представителям соседней Ингушетии, с требованием представить ему претензии от ингушского народа в течение трех дней. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
13 янв 2022 09:11
Политика
Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина и Мишустина
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина и председателя федерального правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости.
29 дек 2021 18:05
Политика
Кадыров заявил, что Украина должна стать частью России
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что если президент Владимир Зеленский не изменит свою текущую политику, то Украину стоит присоединить к России. В случае поступления такого приказа, силы республики готовы «выехать и выполнить приказ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Кадырова.
27 дек 2021 08:35
Политика
Депутат Верховной Рады Украины поздравил Путина с днем рождения
Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения, опубликовав видео в своем Telegram-канале.
07 окт 2021 20:59
Политика
Советник Кадырова Шахидов заявил, что его комментарий о талибах-красавчиках был мудрым
Советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов объяснил, что его комментарий, в котором он назвал членов запрещенного в России радикального движения «Талибан» красавчиками, на самом деле мудрый. Об этом он написал в комментарии под одним из постов на своей странице в Instagram, сообщает «Лента.ру».
19 авг 2021 10:19
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал готовиться к худшему в связи с событиями в Афганистане
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее в Афганистане очередной аферой американцев против мусульман и призвал союзным государствам России укреплять границы, потому что дальше будет только «хуже». С таким заявлением он выступил в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.
16 авг 2021 16:44
Общество
В Чечне вакцинацию от COVID-19 прошли 60% взрослого населения
Чечня стала первым российским регионом, которому удалось достичь коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции – на уровне 60 %. Такой новостью поделился министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, передает «РИА Новости».  
28 июл 2021 09:21
Общество
Рамзан Кадыров назвал Хабиба проектом UFC
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram рассказал, что думает о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове. Он назвал его прекрасным спортсменом, но подчеркнул, что тот является проектом промоушена. 
13 май 2021 11:33
Политика
СМИ узнали об увольнении Путиным начальника полиции Чечни
Газета «Коммерсант» сообщает, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника полиции, заместителя министра внутренних дел по Чечне генерала Апты Алаудинова. 
19 мар 2021 14:59
Политика
Три российских губернатора рискуют уйти в отставку
Эксперты холдинга «Минченко консалтинг» назвали губернаторов российских регионов, которые в ближайшем будущем могут попрощаться со своими должностями. Результатами их исследования поделилось агентство «РИА Новости».
16 мар 2021 13:32
Происшествия
Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году
Экс-сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД Чечни, старший сержант Сулейман Гезмахмаев рассказал изданию «Новая газета», что участие главы региона Рамзана Кадырова в спецоперациях – лишь постановка.   
15 мар 2021 18:14
Политика
В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал фамилии глав российских регионов, доверие к которым со стороны населения является максимальным и минимальным. Соответствующая информация прозвучала на семинаре, который проводила администрация президента России для вице-губернаторов по внутренней политике, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
25 янв 2021 13:58
Политика
Советник Кадырова обратился к подравшемуся с ОМОНом чеченцу
Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к чеченцу, подравшемуся с бойцами ОМОН во время субботних протестов в Москве. Его обращение приводится в Telegram-канале издания Baza.
25 янв 2021 08:38
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