Рамзан Кадыров

Советник Кадырова Шахидов заявил, что его комментарий о талибах-красавчиках был мудрым

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов объяснил, что его комментарий, в котором он назвал членов запрещенного в России радикального движения «Талибан» красавчиками, на самом деле мудрый. Об этом он написал в комментарии под одним из постов на своей странице в Instagram, сообщает «Лента.ру».