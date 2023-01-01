Певица не стала отмечать праздник дома.
Родители гордятся повзрослевшим красавчиком.
Есть один нюанс.
«Папу» знают все.
Артисты далеко не бедствуют.
Стриптизер очень выгодно женился на Наташе Королевой.
Супруг популярной певицы не смог скрыть своего отвращения.
Американская теща вышла на открытый конфликт с Сергеем Глушко.
Сергей Глушко готовится к большой выставке своих работ.
Стриптизер Сергей Глушко чувствует себя как за каменной стеной.
Мужу Наташи Королевой предстоит принять непростое решение.
Звездная пара вместе уже 19 лет.
Певица не устает хвалиться хорошей физической формой и иногда переходит границы.
Наследник певицы более года состоит в отношениях со стриптизершей.
Сергей Глушко не либеральничает с женой.
Звездная пара перестала появляться вместе в свете и, по слухам, находится на грани развода.
Парапсихолог объяснила, что держит супругов на тонком уровне.
Пока Сергей Глушко рисует, Наташа Королева весело проводит время в парилке.
На днях певице исполнилось 49 лет.
Певице исполнилось 49 лет.