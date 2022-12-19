Она старше мужа на 18 лет.
Он проработал там семь лет.
Шутливое знакомство переросло в крепкий брак.
На российские экраны в четверг вышел новый мультфильм «Три богатыря и Конь на троне».
Талантливый российский актёр Сергей Маковецкий представляет моноспектакль «Неслучайная встреча». На творческой встрече зрителей ждёт искренний монолог о жизни, о трудностях и радостях
Талантливый российский актёр Сергей Маковецкий представляет моноспектакль «Неслучайная встреча». На творческом вечере зрителей ждёт искренний монолог о жизни, о трудностях и радостях
Популярный актер театра и кино, Народный артист России Сергей Маковецкий 17 августа на Театра «Балтийский Дом» представит свой нашумевший моноспектакль «Неслучайная встреча». Зрители услышат из
16 мая ЦПКиО им. С.М. Кирова (Елагин остров) приглашает на Фестиваль тюльпанов. В середине мая Елагин остров на несколько недель превратится в великолепное царство цветов – пройдет уже III
4 апреля на сцене Дома офицеров состоится творческий вечер Сергея Маковецкого. Сергей Маковецкий – актер, которого в нашей стране знает, наверное, каждый. Он не только Народный артист
«Лунный свет, медовый месяц…» 4 января 2014, 19.00 на сцене ДК им. Ленсовета Режиссер-постановщик – Татьяна Догилева В ролях: Сергей Маковецкий,
4 ноября 2013 на сцене ТЮЗ им. Брянцева «Лунный свет, медовый месяц» Режиссер-постановщик – Татьяна Догилева В ролях: Сергей Маковецкий, Татьяна Догилева,
Актеру Сергею Маковецкому исполнилось 55 лет. Отметить эту яркую дату он намерен не только в столице, но и в Санкт-Петербурге. 12 октября он специально приедет в Концертный Зал
Фильм-обладатель премии «Ника 2013» как лучший фильм стран СНГ и Балтии. Мировая премьера состоялась в 2013 году на Римском МКФ В прокате с 3 октября киноцентр
31 августа Выборгский ДК Начало в 19-00 «Бумажный брак». Хроника несемейной жизни 16+ Вначале был сценарий, который назывался
Актеру Сергею Маковецкому исполняется 55 лет. Отметить эту яркую дату он намерен не только в столице, но и в Санкт-Петерубрге. 24 июня от специально приедет в Концертный Зал «Колизей» с юбилейным
22 июля Выборгский ДК Начало в 19-00 «Бумажный брак» Хроника несемейной жизни 12+ Вначале был сценарий, который назывался «Сиделка». И судьба этого
Российско-голландская картина с участием Ренаты Литвиновой, Сергея Маковецкого, Леонида Бичевина, Сильвии Хукс и Светланы Светличной на больших экранах с 16 мая. Год: 2012 Страна:
15 мая на сцене ДК Ленсовета «Бумажный брак» Хроника несемейной жизни Ганна Слуцки, Сергей Бодров-старший В ролях: С.Маковецкий, Е.Яковлева, Д.Спиваковский/В.Панков Режиссер:
4 января на сцене ДК им. Ленсовета состоится показ спектакля «Бумажный брак». Ганна Слуцки, Сергей Бодров-старший. Режиссер Александр Огарев. Продюсер Леонид Роберман. В спектакле заняты:
В рамках Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге именитые гости нарисуют картины, которые затем будут проданы на благотворительном аукционе. Попробовать себя в роли художника решили губернатор