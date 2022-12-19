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Сергей Маковецкий

Шоу-бизнес
Сергей Маковецкий познакомит зрителей с моноспектаклем «Неслучайная встреча»
Талантливый российский актёр Сергей Маковецкий представляет моноспектакль «Неслучайная встреча». На творческой встрече зрителей ждёт искренний монолог о жизни, о трудностях и радостях
15 дек 2017 09:10
Шоу-бизнес
«Неслучайная встреча» с Сергеем Маковецким: сценические миниатюры и разговоры по душам
Талантливый российский актёр Сергей Маковецкий представляет моноспектакль «Неслучайная встреча». На творческом вечере зрителей ждёт искренний монолог о жизни, о трудностях и радостях
04 июл 2016 15:40
Город
Валентина Матвиенко нарисует картину для Рождественской ярмарки
В рамках Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге именитые гости нарисуют картины, которые затем будут проданы на благотворительном аукционе. Попробовать себя в роли художника решили губернатор
08 дек 2010 18:38
Эксклюзив
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