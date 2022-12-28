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Светлана Разина

Происшествия
Алексей Панин обжаловал приговор за оскорбление петербургского полицейского
\ Актер Алексей Панин, наказанный за оскорбление петербургского полицейского, обжаловал приговор мирового суда. По его мнению, штраф в размере 30 тысяч рублей излишне суров. Как пишет
22 апр 2015 19:10
Шоу-бизнес
Итоги St.Petersburg Fashion Week SS 2015
В Манеже Первого Кадетского корпуса завершился сезон весна-лето 2015 Официальной Санкт-Петербургской Недели Моды. Известные российские дизайнеры, крупные промышленные бренды, международные гости и дебютанты представили свои коллекции на профессиональном подиуме St.Petersburg Fashion Week.
10 окт 2014 13:30
Город
Новый мост через Неву и бизнес-центры вместо заводов: Смольный внес поправки в Генплан
Смольный завершил основной этап рассмотрения 2,5 тысячи поправок в Генеральный план города, которые совместная комиссия из чиновников и депутатов оценивала с октября 2012 года. В скором времени
13 дек 2013 16:15
Шоу-бизнес
Ретромегадэнс
Статистические исследования музыкального рынка последних лет показали не только заметно возросший интерес публики к популярной советской и зарубежной эстраде 80-90-х годов, но и крайне позитивное, ностальгическое к ней отношениие практически во всех возрастных группах.
02 ноя 2004 14:01
Эксклюзив
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