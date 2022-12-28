Доходы у певицы уже не те.
Продюсер поплатился за свои слова.
Продюсер продолжает строить свою популярность на смерти бывшего подопечного.
Продюсер экстренно вышел на связь в своей соцсети.
В деле множество нюансов, подводных камней и сомнительных схем.
Аркадий Кудряшов высказался относительно обвинений Разина в сторону судьи.
Продюсер выдвинул свою версию событий.
Адвокат высказался о том, кто может претендовать на наследство певца.
Юбилей Светланы Разиной омрачен известием о внезапной смерти коллеги.
Звезда 90-х призналась, что решила покинуть шоу-бизнес.
…А 1960-ые годы отмечены повальным увлечением практичным и роскошным мехом норки… Масла в огонь подлила американская кинозвезда Дорис Дей, снявшаяся в 1962 году в фильме с названием «Прикосновение
\ Актер Алексей Панин, наказанный за оскорбление петербургского полицейского, обжаловал приговор мирового суда. По его мнению, штраф в размере 30 тысяч рублей излишне суров. Как пишет
В Манеже Первого Кадетского корпуса завершился сезон весна-лето 2015 Официальной Санкт-Петербургской Недели Моды. Известные российские дизайнеры, крупные промышленные бренды, международные гости и дебютанты представили свои коллекции на профессиональном подиуме St.Petersburg Fashion Week.
Смольный завершил основной этап рассмотрения 2,5 тысячи поправок в Генеральный план города, которые совместная комиссия из чиновников и депутатов оценивала с октября 2012 года. В скором времени
27 апреля//19:00-23:00 Санкт-Петербург // Ледовый дворец Все звезды Дорожного Радио за один вечер! 27 апреля в Ледовом Дворце самые любимые и по-настоящему «народные»
26 февраля 2012 года / Санкт-Петербург / Дк им. Ленсовета. Маргарита Суханкина и Светлана Разина. Игра света и звука. Грандиозное живое шоу в стиле легендарного ДИСКО 80-х. Юбилейная программа
Авторадио и NCA представляют: 27 ноября в ДС «Юбилейный» ДИСКОТЕКА 80-х - 10 ЛЕТ ВМЕСТЕ! ЧИНГИСХАН, BONEYMfeat. LIZMITCHELL, RICCARDOFOGLI, FANCY, группа
Статистические исследования музыкального рынка последних лет показали не только заметно возросший интерес публики к популярной советской и зарубежной эстраде 80-90-х годов, но и крайне позитивное, ностальгическое к ней отношениие практически во всех возрастных группах.