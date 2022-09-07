Минобороны показало, как организован быт участников учений «Восток-2022».
Силы сдерживания армии России переведены в особый режим несения боевого дежурства в связи с «недружественными действиями» западных стран. Соответствующий приказ министру обороны Сергею Шойгу в воскресенье отдал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Военнослужащие Восточного военного округа приведены в состояние боевой готовности в связи с проверкой, объявленной Министерством обороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Зимние тренировочные сборы войск ВВО проводятся в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022».
Москва будет пресекать любые провокации Киева, направленные на силовое решение конфликта на территории Донбасса. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге, сообщает РИА Новости.
На полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовала активная фаза военных учений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021». Подробности сообщает пресс-служба ЦВО.
На полигоне Мулино под Новгородом проходят учения «Запад-2021». За мероприятием наблюдают президент РФ Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, передает Минобороны России.
Российский президент Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Валерий Герасимов прибыли в Нижегородскую область, чтобы увидеть основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021».
США планируют включить в договор с Россией все ядерные боеголовки.
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о прошедших испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Во вторник, 6 октября, ее впервые запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков», передает «РИА Новости».
Москва ответила на обвинения со стороны Вашингтона в нарушении протокола предотвращения конфликтов в Сирии. Речь идет о ДТП на северо-востоке страны, когда автомобиль российской военной полиции врезался в бронированную машину США. Как сообщали СМИ, травмы получили четыре человека.
Военнослужащие Соединенных Штатов Америки пострадали после столкновения с машиной российского патруля в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд западных средств массовой информации.
За звание лучших боролись 12 пар.
Глава Генштаба России Валерий Герасимов рассказал о том, насколько велики риски возникновения глобальной войны в современных реалиях. Серьезных предпосылок не, но они могут появиться, если США и впредь будет навязывать свои принципы силой.
Центральный Военно-Морской музей передан в Управление культуры Министерства Обороны, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на начальника управления Антона Губанкова. Соответствующий приказ уже подписан
27 и 28 июля Мариинский театр представит оперу Родиона Щедрина «Левша», написанную специально для новой сцены Мариинского театра и посвященную маэстро Валерию Гергиеву, в
26 июня в 20.00 Мариинский театр представит оперу Родиона Щедрина «Левша», написанную специально для новой сцены Мариинского театра и посвященную маэстро Валерию Гергиеву. 26 июня
«И только в Духе радуется сердце…». В концерте прозвучат любимые романсы, народные песни и авторские произведения. Алёна Биккулова известна по телесериалам: «Дыши
Концерт Алёны Биккуловой. Известна по телесериалам: «Дыши со мной», «Вкус граната», «Татьянин день», «Бандитский Петербург» и многим другим. Русские романсы и песни о любви. Концерт посвящен
18 октября отметит 15-летие один из ведущих культурных проектов нашего города – «Петербургский романс», все эти годы руководимый певицей и председателем одноименного Фонда Галиной
\ \ В ближайшее время Госдума РФ действительно может перестать быть "местом для дискуссий": в нижней палате активно лоббируют изменение регламента, которое предполагает сокращение времени