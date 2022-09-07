Все новости / Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

Политика
Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Силы сдерживания армии России переведены в особый режим несения боевого дежурства в связи с «недружественными действиями» западных стран. Соответствующий приказ министру обороны Сергею Шойгу в воскресенье отдал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
28 фев 2022 08:23
Политика
Внезапная проверка боевой готовности объявлена в войсках ВВО
Военнослужащие Восточного военного округа приведены в состояние боевой готовности в связи с проверкой, объявленной Министерством обороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Зимние тренировочные сборы войск ВВО проводятся в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022».
14 янв 2022 12:05
Политика
Глава Генштаба Герасимов предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе
Москва будет пресекать любые провокации Киева, направленные на силовое решение конфликта на территории Донбасса. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге, сообщает РИА Новости.
09 дек 2021 15:46
Политика
В Оренбургской области проходят военные учения «Мирная миссия – 2021»
На полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовала активная фаза военных учений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021». Подробности сообщает пресс-служба ЦВО.
23 сен 2021 21:59
Политика
На учениях «Запад-2021» испытали боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта»
На полигоне Мулино под Новгородом проходят учения «Запад-2021». За мероприятием наблюдают президент РФ Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, передает Минобороны России.
14 сен 2021 11:12
Политика
Путин прибыл на полигон Мулино, где будет наблюдать за учениями «Запад-2021»
Российский президент Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Валерий Герасимов прибыли в Нижегородскую область, чтобы увидеть основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021».
13 сен 2021 17:11
Политика
Путину сообщили об успешном пуске «Циркона»
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о прошедших испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Во вторник, 6 октября, ее впервые запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков», передает «РИА Новости».
07 окт 2020 13:40
Политика
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
Москва ответила на обвинения со стороны Вашингтона в нарушении протокола предотвращения конфликтов в Сирии. Речь идет о ДТП на северо-востоке страны, когда автомобиль российской военной полиции врезался в бронированную машину США. Как сообщали СМИ, травмы получили четыре человека.   
27 авг 2020 17:11
Политика
На востоке Сирии столкнулись российский и американский патрули
Военнослужащие Соединенных Штатов Америки пострадали после столкновения с машиной российского патруля в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд западных средств массовой информации.
27 авг 2020 09:05
Политика
Звездные и земные войны: глава Генштаба России рассказал о вероятности рисков
Глава Генштаба России Валерий Герасимов рассказал о том, насколько велики риски возникновения глобальной войны в современных реалиях. Серьезных предпосылок не, но они могут появиться, если США и впредь будет навязывать свои принципы силой. 
18 дек 2019 09:53
Недвижимость
Военно-Морской музей передают в Управление культуры Министерства Обороны
Центральный Военно-Морской музей передан в Управление культуры Министерства Обороны, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на начальника управления Антона Губанкова. Соответствующий приказ уже подписан
03 апр 2014 09:22
Шоу-бизнес
Концерт посвящен Всероссийскому Дню Матери.Поёт актриса театра и кино Алёна Биккулова.
Концерт Алёны Биккуловой. Известна по телесериалам: «Дыши со мной», «Вкус граната», «Татьянин день», «Бандитский Петербург» и многим другим. Русские романсы и песни о любви. Концерт посвящен
15 окт 2012 11:54
Эксклюзив
Последние новости
Легче и нежнее облака: этот десерт из трех продуктов готовится всего 15 минут Общество
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес