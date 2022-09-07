Валерий Герасимов

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Москва ответила на обвинения со стороны Вашингтона в нарушении протокола предотвращения конфликтов в Сирии. Речь идет о ДТП на северо-востоке страны, когда автомобиль российской военной полиции врезался в бронированную машину США. Как сообщали СМИ, травмы получили четыре человека.