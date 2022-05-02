Владислав Стржельчик

2 ноября театр Сатиры на Васильевском

Елена Александровна работала в театре им.Комиссаржевской более двадцати лет, сыграв там около шестидесяти ролей. Затем ненадолго пришла в театр им.Ленсовета, а с 1992 года служит в Театре Сатиры на Васильевском. Образы и характеры, созданные Е.А.РАХЛЕНКО, незабываемо женственны и изящны. Великолепные внешние данные сочетаются у этой актрисы с природной грацией и пластикой, высоким профессионализмом, огромной работоспособностью.