Владислав Стржельчик

Свою фамилию он дал только дочери Марине.
9 мая в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова состоится концерт-посвящение, приуроченный к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В БДТ вспомнят о событиях
25 июня, Мюзик-Холл Ограбление в полночь Музыкальный детектив в 2-х действиях В. Константинов, Б. Рацер. Спектакль «Ограбление в полночь» - это музыкально-криминальная комедия, в
23 марта, Мюзик-Холл "Ограбление в полночь" Музыкальный детектив в 2-х действиях В. Константинов, Б. Рацер. Спектакль «Ограбление в полночь» - это
Нападение на актера Андрея Зиброва раскрыто, как и обещал начальник ГУВД Владислав Пиотровский. Усилиями сотрудников уголовного розыска Петроградского района и главка молодые люди, стрелявшие в
Елена Александровна работала в театре им.Комиссаржевской более двадцати лет, сыграв там около шестидесяти ролей. Затем ненадолго пришла в театр им.Ленсовета, а с 1992 года служит в Театре Сатиры на Васильевском. Образы и характеры, созданные Е.А.РАХЛЕНКО, незабываемо женственны и изящны. Великолепные внешние данные сочетаются у этой актрисы с природной грацией и пластикой, высоким профессионализмом, огромной работоспособностью.
Владислава Стржельчика сегодня вспоминают его друзья и коллеги. В 10-ю годовщину со дня смерти актера, они возложили цветы к его могиле на Литераторских мостках.
Андрей Павлович, пожалуй, стал живым символом Ленинграда-Петербурга. \ Завтра, 2 сентября, прославленный петербургский композитор...
Где живут театральные звезды? Несколько лет назад в Александринском театре стали хронически опаздывать на пару минут некоторые артисты, до той поры считавшиеся вполне дисциплинированными.