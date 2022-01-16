Юрий Чайка

Заядлые театры насладятся детскими постановками в рамках фестиваля «Табуретка»

Вот уже восьмой раз в Санкт-Петербурге состоится финал театрального фестиваля «Табуретка», где дети продемонстрируют, на что способны. Многие ребята впервые выйдут на сцену, но они уже такие