Все новости / Юрий Чайка

Юрий Чайка

Политика
Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за «новой работы»
Депутат от «Единой России» Наталья Поклонская опубликовала обращение, в котором заявила, что снимается с праймериз партии, так как переходит на новую работу, о которой объявит позже.   
28 май 2021 19:49
Шоу-бизнес
Заядлые театры насладятся детскими постановками в рамках фестиваля «Табуретка»
Вот уже восьмой раз в Санкт-Петербурге состоится финал театрального фестиваля «Табуретка», где дети продемонстрируют, на что способны. Многие ребята впервые выйдут на сцену, но они уже такие
02 ноя 2017 09:10
Шоу-бизнес
Президентский оркестр республики Беларусь исполнит песни Виктора Цоя
Петербургские любители творчества Виктора Цоя смогут увидеть кинопроект, посвященный любимому исполнителю. 22 и 25 июня в киноцентре «ЧАЙКА» состоится концерт, где прозвучат известные
16 июн 2016 15:20
Экономика
Петростат: цены на продукты в Петербурге стали расти медленнее
В период с 19 по 25 января рост цен на ряд продуктов питания в Санкт-Петербурге существенно замедлился, об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные Петростата. Так, цена говядины выросла
30 янв 2015 10:12
Автоновости
Поворот налево: кто зарабатывает на дорожных знаках в Петербурге
Генеральная прокуратура РФ может проверить законность установки рекламы на опорах знаков дорожного движения в Петербурге. С соответствующим обращением к генеральному прокурору Юрию Чайке обратился
04 апр 2014 11:34
Город
План общегородских мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам в 2013 – 2014 годах
Самый  долгожданный  праздник  - Новый год  - уже стучится в двери. Какие   сюрпризы   принесет  2014  год  в  каждый дом - покажет время. Какие   подарки   приготовило   для   гостей   и   жителей 
31 дек 2013 12:30
Эксклюзив
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