Юрий Чайка

Муза Никиты Михалкова оставила карьеру на пике популярности
Депутат от «Единой России» Наталья Поклонская опубликовала обращение, в котором заявила, что снимается с праймериз партии, так как переходит на новую работу, о которой объявит позже.
РБК со ссылкой на источник в столичной прокуратуре сообщило о новых кадровых перестановках в ведомстве.
Генпрокуратуру России может возглавить заместитель председателя СК Игорь Краснов, сообщает пресс-служба Кремля.
Вот уже восьмой раз в Санкт-Петербурге состоится финал театрального фестиваля «Табуретка», где дети продемонстрируют, на что способны. Многие ребята впервые выйдут на сцену, но они уже такие
В следующий четверг на Литераторских мостках Волковского кладбища состоится торжественная церемония открытия памятника выдающемуся российскому юристу Анатолию Федоровичу Кони. Поводом для
Художники движения «Явь» вновь изобразили граффити с политическим подтекстом. На этот раз они нашли сходство между известной игрой «Тетрис» и актуальными политическими
В Центральном районе Петербурга можно увидеть новое творение движения «Явь». Теперь главными героями граффитистов стали дети Генерального Прокурора Российской Федерации. Артём и
Петербургские любители творчества Виктора Цоя смогут увидеть кинопроект, посвященный любимому исполнителю. 22 и 25 июня в киноцентре «ЧАЙКА» состоится концерт, где прозвучат известные
16 сентября Театр Эстрады имени Аркадия Райкина откроет новый сезон бенефисом своего художественного руководителя Юрия Гальцева. Заслуженный артист России, блистательный комик и один из самых
\ Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко урезал зарплату себе, а также чиновникам городского правительства. О соответствующем решении в своем «Твиттере» сообщил пресс-секретарь
Площадка: Книжный Клуб «Парк Культуры и Чтения»», Невский пр., 46 25 февраля, (среда), 16.00 Встреча с российским хореографом, балетмейстером, художественным
В период с 19 по 25 января рост цен на ряд продуктов питания в Санкт-Петербурге существенно замедлился, об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные Петростата. Так, цена говядины выросла
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Роман Худяков обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность наложения полного запрета для украинских предприятий на участие в
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева подала в Василеостровский районный суд Петербурга иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как говорится в сообщении на официальном сайте политика,
Программа мероприятий проекта «Культурная среда» на 14-20 апреля 2014 г. Площадка: Книжный Клуб «Парк Культуры и Чтения»», Невский пр., 46 21
Генеральная прокуратура РФ может проверить законность установки рекламы на опорах знаков дорожного движения в Петербурге. С соответствующим обращением к генеральному прокурору Юрию Чайке обратился
4 и 9 февраля в 19.00 А.П.Чехов "Три сесетры" Режиссер – Юрий БУТУСОВ Художник – Александр ШИШКИН Балетмейстер – Николай РЕУТОВ Композитор – Фаустас
Петербургская прокуратура оперативно откликнулась на зов местных депутатов, требующих провести проверку по факту опроса, проведенного телеканалом "Дождь" на тему блокады Ленинграда. В
Самый долгожданный праздник - Новый год - уже стучится в двери. Какие сюрпризы принесет 2014 год в каждый дом - покажет время. Какие подарки приготовило для гостей и жителей