7 год обрезаю малину по Соболеву - и от ягод деваться некуда: Тройной урожай даже в "бедный" год

Опубликовано: 11 апреля 2026 16:03
 Проверено редакцией
Советы по увеличению урожайности малины.

Обрезка малины - важное действие весной. Она поможет увеличить урожай ягод, а также омолодить растения, дать им сил для наращивания урожая.

На канале "Дача, сад и огород" рассказывают, как обрезать малину по Соболеву, если будете так делать, урожай получится увеличить до 3 раз, ягод будет - девать некуда.

Смысл обрезки - в том, что она проводится с нескольких раз, каждое удаление стеблей имеет свой смысл.

Первая обреза проводится в конце мая - начале июня. Обрезать в этом случае будем молодые побеги. Когда они подросли, верхушки стоит срезать секатором. Не стоит переживать, вреда растению от этого не будет. Наоборот - куст не будет разрастаться ввысь, при этом сможет сформировать дополнительные боковые побеги, которые в будущем также дадут урожай вкусных ягод.

Такие побеги, которые мы обрезаем в конце весны - начале лета к осени становятся крепкими мини-деревцами, на каждом из них формируется по 3-5 дополнительных веточек. Куст растёр в ширину, а не в высоту.

Следующая обрезка этим побегам понадобится в следующем сезоне. На прошлогодних молодых побегах и их боковых новых ветках снова срезают верхушки на 5-15 сантиметров. Так мы снова стимулируем рост новых веток.

Также в следующем сезоне и обрезаем верхушки вновь выросших из земли побегов. Такая система обрезки даёт вам возможность получить огромный урожай малины с одного небольшого кустика. Он разрастается шикарно, образует много цветоносов, а потом и плодов. К тому же, плодоношение становится более длительным, ягоды будете собирать аж до самой осени.

