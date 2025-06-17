Беспилотная революция в «Рыбацком»: что ждет Петербург в связи со строительством нового завода

Как Петербург становится лидером в развитии технологий искусственного интеллекта на транспорте.

Крупный проект в сфере высоких технологий стартует в промышленной зоне «Рыбацкое» Невского района Санкт-Петербурга: здесь планируется строительство завода по сборке беспилотных транспортных средств. Что это значит для города и страны?

Основные параметры проекта: Площадь, здания, сроки

Производство разместится на участке площадью около 80 тысяч м². Запланировано возведение четырех зданий, общая площадь застройки — более 37 тысяч м². Срок реализации строительных работ рассчитан на 112 месяцев (примерно 9 лет).

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город стал первым в России, где начали использовать технологии искусственного интеллекта в транспорте.

Он подчеркнул, что развитие беспилотных технологий — важнейшая задача, поставленная на государственном уровне, и реализация этого проекта имеет стратегическое значение для региона и всей страны.

«Петербург первым в России стал использовать технологии искусственного интеллекта на транспорте. Президент поставил задачу развивать это технологическое направление. Это важный проект для города и страны», — заявил Александр Беглов.

Технологический контекст: Мощный инновационный кластер в Петербурге

Как пишет пресс-служба Смольного, в Санкт-Петербурге уже работают более 20 компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотных технологий, что формирует мощный инновационный кластер в этой сфере.

Перспективы развития беспилотного транспорта: Запуск грузовиков по маршруту Санкт-Петербург — Казань

В 2026 году планируется запуск беспилотных грузовиков по маршруту Санкт-Петербург — Казань. На первом этапе фуры будут двигаться по трассе М-11, затем по ЦКАД и М-12.

По словам заместителя министра транспорта РФ Андрея Никитина, в ближайшие несколько лет беспилотные автомобили будут использоваться преимущественно на платных трассах, что связано с необходимостью обеспечения безопасности и инфраструктурной готовности.

Соглашение с инвестором о застройке участка на 3-м Рыбацком проезде было одобрено на совещании губернатора, что свидетельствует о поддержке проекта на региональном уровне.

Влияние на экономику и логистику: Драйвер развития смежных отраслей

Ожидается, что новый завод станет драйвером для развития смежных отраслей, повысит конкурентоспособность Петербурга на российском и мировом рынках беспилотных технологий, а также даст импульс развитию логистики и внедрению инноваций в транспортной сфере.

Повышение безопасности: Беспилотные автомобили снижают риск ДТП, связанных с человеческим фактором.

Снижение затрат на логистику: Автоматизация транспортных процессов позволяет сократить расходы на топливо, оплату труда водителей и обслуживание техники.

Оптимизация транспортных потоков: Беспилотные системы управления транспортом позволяют более эффективно использовать дорожную сеть и снизить пробки.

Повышение доступности транспортных услуг: Беспилотные автомобили могут обеспечить транспортную доступность для людей с ограниченными возможностями и жителей отдаленных районов.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду: Электрические беспилотные автомобили способствуют снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Петербург на передовой беспилотной революции

Строительство завода по сборке беспилотного транспорта — это важный шаг для развития инновационной экономики Петербурга и всей России.

Город становится лидером в разработке и внедрении беспилотных технологий, что открывает новые перспективы для развития логистики, повышения безопасности дорожного движения и улучшения качества жизни горожан.