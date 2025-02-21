Рейсовые автобусы Ленобласти появятся на онлайн-картах

В Ленобласти пассажиры смогут отслеживать передвижение рейсовых автобусов в режиме реального времени с помощью популярных картографических онлайн-сервисов. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк на круглом столе в Общественной палате региона, посвященном ходу транспортной реформы.

«Всё это будем делать мы. Заключили соглашение на прошлой неделе с «Яндекс.Транспортом» и 2GIS», — сообщил Присяжнюк.

Это означает, что пользователи популярных сервисов смогут видеть на карте, где находится нужный им автобус, а также прогнозировать время его прибытия на остановку. Помимо сотрудничества с «Яндекс.Транспортом» и 2GIS, Комтранс Ленобласти разрабатывает собственное мобильное приложение для отслеживания движения общественного транспорта. Как сообщает «Деловой Петербург», тестовый запуск этого сервиса запланирован на второй квартал текущего года.

Таким образом, жители и гости Ленинградской области получат сразу несколько удобных инструментов для планирования своих поездок на общественном транспорте. Информация о движении автобусов позволит им более эффективно распоряжаться своим временем и избегать длительного ожидания на остановках.

Стоит отметить, что внедрение онлайн-карт и мобильного приложения является частью масштабной транспортной реформы, проводимой в регионе. Она предусматривает, в частности, обновление подвижного состава на автобусных маршрутах. Всего на 90 смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутах планируется заменить около 450 транспортных средств. Обновление автопарка и внедрение современных технологий должны сделать общественный транспорт в Ленобласти более комфортным и удобным для пассажиров.

Читайте также:

Платные парковки в центре Петербурга опять могут подорожать: что власти придумали на этот раз

Проезд по М-11 Москва – Петербург подорожал: новые тарифы и способы сэкономить

Спецкнопка против мошенников: как банки Петербурга «встанут на защиту» ваших денег