Беглов внедряет нейросеть для чиновников: секунды вместо дней
Беглов внедряет нейросеть для чиновников: секунды вместо дней

Опубликовано: 10 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сейчас технологию тестируют на участниках Молодёжного кадрового резерва.

В Санкт-Петербурге запускают ИИ для подбора кадров на госслужбу. Программа автоматически анализирует резюме и отбирает лучших кандидатов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на Международном форуме труда.

Систему создали петербургские разработчики из комитета по информатизации и ИТМО на базе роботов «Геннадий» и нейросети «Вера», которые ускоряют работу кадровиков, отсеивая неподходящие анкеты.

Раньше подбор вели вручную, а теперь достаточно запроса вроде «юрист со стажем от двух лет» — ИИ мгновенно выдаст список, а робот может уточнить детали в чате, такие как желаемая зарплата или знание языков.

Финальное решение остается за человеком из отдела кадров, отметили в пресс-службе губернатора.

Технологию тестируют на молодёжном кадровом резерве, но скоро она распространится на всю городскую администрацию.

Беглов подчеркнул, что ИИ берёт на себя рутину, делая госслужбу современной и гибкой.

Автор:
Юлия Аликова
