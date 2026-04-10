Беглов внедряет нейросеть для чиновников: секунды вместо дней

В Санкт-Петербурге запускают ИИ для подбора кадров на госслужбу. Программа автоматически анализирует резюме и отбирает лучших кандидатов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на Международном форуме труда.
Систему создали петербургские разработчики из комитета по информатизации и ИТМО на базе роботов «Геннадий» и нейросети «Вера», которые ускоряют работу кадровиков, отсеивая неподходящие анкеты.
Раньше подбор вели вручную, а теперь достаточно запроса вроде «юрист со стажем от двух лет» — ИИ мгновенно выдаст список, а робот может уточнить детали в чате, такие как желаемая зарплата или знание языков.
Финальное решение остается за человеком из отдела кадров, отметили в пресс-службе губернатора.
Технологию тестируют на молодёжном кадровом резерве, но скоро она распространится на всю городскую администрацию.
Беглов подчеркнул, что ИИ берёт на себя рутину, делая госслужбу современной и гибкой.