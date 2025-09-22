«Цена тура будет значительно ниже»: как петербуржцам сэкономить на перелете и отдохнуть на Филиппинах неделю

Отдых на Филиппинах — это возможность прикоснуться к настоящему тропическому раю, но многие пугаются стоимости.
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь поделилась с порталом «Городовой» подробностями об отдыхе на Филиппинах, ориентированном на петербуржцев.
Цена вопроса: акции на перелеты
Ключ к более доступному отдыху — это ловить скидки.
“Перелеты здесь происходят регулярными рейсами, и можно отследить, допустим, заранее купить какие-нибудь выгодные авиабилеты, то есть если прямо их мониторить и отслеживать, то здесь, конечно, цена тура будет значительно ниже”, — поясняет она.
При грамотном подходе, с учетом “акционных авиаперелетов и неплохого отеля”, недельный отдых на двоих обойдется где-то в 300 тысяч на двоих.
Куда поехать: популярные направления и развлечения
“В основном наши туристы выбирают либо остров Себу, либо прилетают в Манилу”, — говорит эксперт.
Окрестности Манилы предлагают массу интересных локаций для исследования.
“Есть много интересных локаций, которые рядом можно посмотреть. Различные водопады красивые. Например, можно на Бохол съездить, шоколадные холмы посмотреть, либо просто на рыбалку”, — перечисляет Ансталь.
Для тех, у кого бюджет позволяет, можно отправиться в Боракай. Этот остров достаточно популярный, но более дорогой.
"Очень многих притягивают белоснежные пляжи острова Боракай, туда тоже большое количество туристов стремится полететь. Но, конечно, на Боракай, скорее всего, еще дороже будет стоимость такой поездки".