Белые ночи, игристое и просторы Ладоги: круиз Петербург-Валаам — к чему быть готовым в 2025-м

Иногда спонтанные поездки оказываются самыми запоминающимися. Например, круиз «Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург» — формат выходного дня, в котором уместилось куда больше впечатлений, чем можно было ожидать.

Отправление — из северной столицы, куда участники круиза прибывают на поездах и самолётах. Бывает, что не обходится без приключений: пересадки, спешка из аэропорта к причалу — и вот, на борт успели буквально в последнюю минуту.

На входе — приветственное игристое и бортовая программа. Круиз длится всего 3 дня и 2 ночи, из которых фактически на корабле — полтора дня. Но этого времени хватает на погружение в атмосферу неспешного путешествия: выбор экскурсий, прогулки по палубе, закат над Ладогой.

Ужин — с выбором блюд на завтрашний обед и ужин. Завтрак проходит по системе шведского стола. Еда простая, но поданная с душой. Белые ночи — как по заказу: небо не темнеет даже в полночь, а Ладожское озеро отражает свет мягкими серебристыми бликами.

По пути — Крепость Орешек. Встать с ужина и выйти на палубу в этот момент — почти обязательный ритуал. Шлиссельбургская крепость стоит на Ореховом острове в истоке Невы и в тёплом вечернем свете кажется миражом. Некоторые круизные маршруты предусматривают и высадку с экскурсией, но даже мимоходом она производит сильное впечатление.

А потом — простор Ладоги. Гладь воды, над которой встаёт ранний туман. Отдыхающие дышат полной грудью, делают фото, вглядываются вдаль. Это время, когда корабль будто замирает в пространстве, и остаётся только ощущение покоя.

Так заканчивается первый вечер. Далее — остров Валаам, прогулки и монастырь, бюджет поездки и подробности. Но уже сейчас ясно: короткий круиз может стать идеальным перезагрузочным отпуском — особенно в сезон белых ночей. Цены на круизы меняются в сезон, особенно в момент проведения ПМЭФ.