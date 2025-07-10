Шум, драки и закон о тишине: выдержит ли улица Некрасова в Петербурге натиск «барного бума» и ночных гуляний

Раньше Думская улица была известна своими шумными вечеринками и не всегда благопристойным поведением посетителей баров.
Но теперь, кажется, Северная столица обрела новое место притяжения для любителей ночных развлечений, но уже не радующее местных жителей.
«Маргиналы с Думской перекочевали в бары на Некрасова»
В Центральном районе Петербурга, на улице Некрасова, жители устали от нескончаемого потока табачного дыма и грохочущей музыки из близлежащих питейных заведений.
На улице Некрасова вовсю кипит «тусовочная» жизнь: толпы людей веселятся у баров, заполняя тротуары и проезжую часть. В Сети петербуржцы выкладывают видео и жалуются:
«Маргиналы с Думской перекочевали в бары на Некрасова».
Жизнь в режиме «вечеринки»: как живут жители Некрасова
Жильцы улицы Некрасова вынуждены прятаться в своих квартирах от постоянного шума и табачного дыма с середины недели до самого конца выходных, с шести вечера до утра.
«Дружелюбная атмосфера» и рост числа баров
Горожан такие «праздники» не впечатляют, а вот некоторых это место так и манит своей «дружелюбной» атмосферой и доступными ценами на напитки.
По словам одного из завсегдатаев, Некрасова стала лучшей улицей города, где можно расслабиться и провести время за кружкой хмельного напитка.
Закон о тишине: бесполезное оружие?
Местные жители уже наизусть выучили закон о тишине, и не упускают возможность обратиться в правоохранительные органы.
Но жалобы в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор пока не принесли желаемых результатов. Некоторые горожане решили смириться с ситуацией и приобрели беруши.
«Некрасова грустненьким становится»: будущее улицы под вопросом
Будущее улицы Некрасова пока туманно. Если жители соберут коллективные подписи с требованием ограничить количество баров, то улицу может постичь та же участь, что и Думскую.
«Некрасова грустненьким становится да вроде цивильней, но контингент мигрировал», — пишут люди.
Удастся ли найти баланс между «тусовочной» жизнью и комфортом жителей — вопрос, который пока остается открытым.