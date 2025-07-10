Шум, драки и закон о тишине: выдержит ли улица Некрасова в Петербурге натиск «барного бума» и ночных гуляний

Что ждет «улицу карнавалов»: судьба Думской или компромисс с барами?

Раньше Думская улица была известна своими шумными вечеринками и не всегда благопристойным поведением посетителей баров.

Но теперь, кажется, Северная столица обрела новое место притяжения для любителей ночных развлечений, но уже не радующее местных жителей.

«Маргиналы с Думской перекочевали в бары на Некрасова»

В Центральном районе Петербурга, на улице Некрасова, жители устали от нескончаемого потока табачного дыма и грохочущей музыки из близлежащих питейных заведений.

На улице Некрасова вовсю кипит «тусовочная» жизнь: толпы людей веселятся у баров, заполняя тротуары и проезжую часть. В Сети петербуржцы выкладывают видео и жалуются:

«Маргиналы с Думской перекочевали в бары на Некрасова».

Жизнь в режиме «вечеринки»: как живут жители Некрасова

Жильцы улицы Некрасова вынуждены прятаться в своих квартирах от постоянного шума и табачного дыма с середины недели до самого конца выходных, с шести вечера до утра.

«Дружелюбная атмосфера» и рост числа баров

Горожан такие «праздники» не впечатляют, а вот некоторых это место так и манит своей «дружелюбной» атмосферой и доступными ценами на напитки.

По словам одного из завсегдатаев, Некрасова стала лучшей улицей города, где можно расслабиться и провести время за кружкой хмельного напитка.

Закон о тишине: бесполезное оружие?

Местные жители уже наизусть выучили закон о тишине, и не упускают возможность обратиться в правоохранительные органы.

Но жалобы в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор пока не принесли желаемых результатов. Некоторые горожане решили смириться с ситуацией и приобрели беруши.

«Некрасова грустненьким становится»: будущее улицы под вопросом

Будущее улицы Некрасова пока туманно. Если жители соберут коллективные подписи с требованием ограничить количество баров, то улицу может постичь та же участь, что и Думскую.

«Некрасова грустненьким становится да вроде цивильней, но контингент мигрировал», — пишут люди.

Удастся ли найти баланс между «тусовочной» жизнью и комфортом жителей — вопрос, который пока остается открытым.