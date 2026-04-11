Больше никакого риса: Готовлю крабовый салат "Настоящий", вкус - просто песня

Крабовый салат - одна из любимых закусок в каждой семье. В 2000-е часто ставили его на стол, но в весьма причудливых вариациях. Из-за недостатка продуктов хозяйки добавляли в салат отварной рис, сырую капусту, листовой салат. Всё, только чтобы салата с крабовыми палочками получилось как можно больше.
Сейчас эти варианты уходят в прошлое, у многих нет необходимости разбавлять салат для количества дополнительными продуктами.
Вкус получится чистым и ярким, без посторонних добавок. Салат "Настоящий" - просто невероятная вкуснятина на вашем столе.
Для приготовления крабового салата "Настоящий" необходимо взять такие продукты:
- 200 г крабовых палочек или крабового мяса;
- 1 банку консервированной сладкой кукурузы;
- 3 яйца;
- 2 свежих огурца;
- свежую зелень;
- майонез и соль.
Способ приготовления салата
- Яйца необходимо отварить 10 минут, а затем остудить в холодной воде. Чтобы они лучше очистились перед охлаждением в воде разбейте скорлупу на каждом об стол. Чистим их, нарезаем кубиками.
- Огурцы также режем, предварительно убрав горькие "хвостики". Если шкурка горчит, то её лучше тоже снять, иначе испортите салат.
- Крабовые палочки или крабовое мясо режем кубиками.
- С кукурузы сливаем жидкость, в салате она не нужна.
- Продукты соединяем в салатнике, солим блюдо, заправляем майонезом.
- При подаче украшаем салат "Настоящий" свежей зеленью.
Если вы привыкли класть к крабовый салат свежий лук, то лучше от этой привычки отказаться. Острый вкус лука портит нежность салата. Также не стоит класть чеснок или специи, соли и майонеза будет достаточно.
