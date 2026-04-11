Городовой / Полезное / Больше никакого риса: Готовлю крабовый салат "Настоящий", вкус - просто песня
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Больше никакого риса: Готовлю крабовый салат "Настоящий", вкус - просто песня

Опубликовано: 11 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт вкусного салата с крабовыми палочками.

Крабовый салат - одна из любимых закусок в каждой семье. В 2000-е часто ставили его на стол, но в весьма причудливых вариациях. Из-за недостатка продуктов хозяйки добавляли в салат отварной рис, сырую капусту, листовой салат. Всё, только чтобы салата с крабовыми палочками получилось как можно больше.

Сейчас эти варианты уходят в прошлое, у многих нет необходимости разбавлять салат для количества дополнительными продуктами.

Способ приготовления вкусного салата с крабовыми палочками дают на канале "Простые рецепты", если никогда так не готовили, то стоит попробовать, будете удивлены. Вкус получится чистым и ярким, без посторонних добавок. Салат "Настоящий" - просто невероятная вкуснятина на вашем столе.

Для приготовления крабового салата "Настоящий" необходимо взять такие продукты:

  • 200 г крабовых палочек или крабового мяса;
  • 1 банку консервированной сладкой кукурузы;
  • 3 яйца;
  • 2 свежих огурца;
  • свежую зелень;
  • майонез и соль.

Способ приготовления салата

  1. Яйца необходимо отварить 10 минут, а затем остудить в холодной воде. Чтобы они лучше очистились перед охлаждением в воде разбейте скорлупу на каждом об стол. Чистим их, нарезаем кубиками.
  2. Огурцы также режем, предварительно убрав горькие "хвостики". Если шкурка горчит, то её лучше тоже снять, иначе испортите салат.
  3. Крабовые палочки или крабовое мясо режем кубиками.
  4. С кукурузы сливаем жидкость, в салате она не нужна.
  5. Продукты соединяем в салатнике, солим блюдо, заправляем майонезом.
  6. При подаче украшаем салат "Настоящий" свежей зеленью.

Если вы привыкли класть к крабовый салат свежий лук, то лучше от этой привычки отказаться. Острый вкус лука портит нежность салата. Также не стоит класть чеснок или специи, соли и майонеза будет достаточно.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить закуску с пекинской капустой и солёной рыбой в лаваше.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью