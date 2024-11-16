Будете скользить, как Плющенко: правила поведения на катке, которыми пренебрегают многие

Запомните, и тогда получите удовольствие во время поездки на коньках.

Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о правилах безопасности на катке, чтобы пребывание на льду приносило только удовольствие, а риск получить травму был минимальным. В прошлом году в городе открыто более 220 катков, часть из которых люди можно было посетить бесплатно. Специалисты ведомства обращают внимание на несколько важных рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей на льду.

Подготовка к катанию

Во-первых, стоит выбрать теплую, но не стесняющую движения одежду. Обязательно надевайте перчатки или варежки, которые защитят руки в случае падения. Коньки тоже требуют особого внимания — они должны подходить по размеру и быть правильно зашнурованы. Плохо сидящие коньки могут стать причиной травм, особенно вывихов и растяжений.

Правила на катке

Роспотребнадзор напоминает, что безопасное катание предполагает соблюдение направления движения, чтобы избежать столкновений с другими катающимися. Если шнурки развязались, не пытайтесь завязать их прямо на льду — лучше отойти к бортику или скамейке. Потеряв равновесие, старайтесь упасть на бок, чтобы минимизировать риск травм, избегайте падений на спину, которые особенно опасны для головы и спины.

Дети на катке

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Роспотребнадзор подчеркивает, что малышей нельзя оставлять на катке без присмотра. При необходимости — ушибе или другой травме — не стесняйтесь обращаться за помощью к сотрудникам медицинского пункта, который должен быть на каждом катке.

Следование этим простым правилам поможет петербуржцам наслаждаться зимним досугом на катке без неприятных последствий. Первые катки в Петербурге уже открылись: места, где можно повеселиться всей семьей.