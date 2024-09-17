«Было страшно, ноги тряслись»: в Гатчинском районе дикий медведь вырвался из вольера

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел необычный инцидент — гималайский медведь сбежал из вольера на частном участке. В ночь на 16 сентября животное, оказавшись на свободе, начало изучать окрестности и не торопилось возвращаться обратно.

Чтобы поймать косолапого, на место происшествия были вызваны волонтеры службы спасения животных «Легион». Медведь был пойман с помощью усыпляющих дротиков.

«Пришлось наркозить. Было страшно, ноги тряслись. Но через 15 минут и шесть дротиков мишка уснул и начал храпеть. Все с ним хорошо, а мы с трясущимися ногами и полными штанами поехали домой. Впечатлений за этот вечер было много», — написали сотрудники службы спасения животных «Легион» на своей страничке ВК.

После того как животное уснуло, его перенесли обратно в вольер и разбудили с помощью специального препарата. По словам очевидцев, ситуация была напряженной, но все завершилось благополучно, сейчас медведь находится в нормальном состоянии​.

В настоящее время Росприроднадзор проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и установить ответственность владельца животного.