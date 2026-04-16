Быстрые рулетики из лаваша и крабовых палочек: лучший перекус в дачный сезон-2026 - закинул и опять в огород
Быстрые рулетики из лаваша и крабовых палочек: лучший перекус в дачный сезон-2026 - закинул и опять в огород

Опубликовано: 16 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Как приготовить хрустящие рулетики из лаваша и крабовых палочек 

Хрустящие рулетики из лаваша с нежной крабовой начинкой – настоящее спасение для хозяйки. Это блюдо настолько легко готовится, что справится с его приготовлением даже начинающий кулинар. Универсальность закуски позволяет подавать рулеты как на завтрак, так и в качестве перекуса, пишет портал "Леди".

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш – 2 листа;
  • яйца – 4 шт.;
  • твердый сыр – 200 г;
  • майонез или сметана – 100 г;
  • свежая петрушка – 1 небольшой пучок;
  • крабовые палочки – 200 г.

Приготовление:

1. Отваренные яйца очистите и натрите на крупной терке. Крабовые палочки (предварительно охлажденные) также измельчите. Можно нарезать мелкими кубиками или натереть на терке. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

2. Свежую зелень мелко порубите. В отдельной миске смешайте ее с майонезом (или сметаной) до получения однородной массы.

3. Разложите первый лист лаваша на ровной поверхности. Равномерно смажьте его частью приготовленного соуса. Сверху распределите начинку из тертого сыра и измельченных крабовых палочек. Накройте начинку вторым листом лаваша. Оставшийся соус нанесите на второй лист и посыпьте его сверху натертыми яйцами.

4. Аккуратно и плотно сверните лаваш в рулет. Чтобы он хорошо держал форму, заверните его в пищевую пленку или фольгу. Отправьте заготовку в холодильник минимум на 1 час.

5. Перед подачей нарежьте рулетик на аппетитные порционные кусочки толщиной 2-3 см. Украсьте свежей зеленью для аппетитности и аромата.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить пышные оладьи на молоке.

Автор:
Татьяна Идулбаева
