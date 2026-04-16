Быстрые рулетики из лаваша и крабовых палочек: лучший перекус в дачный сезон-2026 - закинул и опять в огород

Хрустящие рулетики из лаваша с нежной крабовой начинкой – настоящее спасение для хозяйки. Это блюдо настолько легко готовится, что справится с его приготовлением даже начинающий кулинар. Универсальность закуски позволяет подавать рулеты как на завтрак, так и в качестве перекуса, пишет портал "Леди".
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 2 листа;
- яйца – 4 шт.;
- твердый сыр – 200 г;
- майонез или сметана – 100 г;
- свежая петрушка – 1 небольшой пучок;
- крабовые палочки – 200 г.
Приготовление:
1. Отваренные яйца очистите и натрите на крупной терке. Крабовые палочки (предварительно охлажденные) также измельчите. Можно нарезать мелкими кубиками или натереть на терке. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
2. Свежую зелень мелко порубите. В отдельной миске смешайте ее с майонезом (или сметаной) до получения однородной массы.
3. Разложите первый лист лаваша на ровной поверхности. Равномерно смажьте его частью приготовленного соуса. Сверху распределите начинку из тертого сыра и измельченных крабовых палочек. Накройте начинку вторым листом лаваша. Оставшийся соус нанесите на второй лист и посыпьте его сверху натертыми яйцами.
4. Аккуратно и плотно сверните лаваш в рулет. Чтобы он хорошо держал форму, заверните его в пищевую пленку или фольгу. Отправьте заготовку в холодильник минимум на 1 час.
5. Перед подачей нарежьте рулетик на аппетитные порционные кусочки толщиной 2-3 см. Украсьте свежей зеленью для аппетитности и аромата.
