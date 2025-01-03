Стало известно, что будет с ценами на шоколад в Петербурге

Новый год принесет нам не только радость и праздники, но и неприятный сюрприз — цены на любимые сладости и кофе взлетят вверх. Производители шоколадок, конфет и кофе решили порадовать нас новостью о грядущем подорожании продукции на 10-30%. Причина банальная — рост цен на сырье на мировом рынке. Ну и, конечно, не обошлось без влияния «недружественных стран» и роста налогов.

«Объединенные кондитеры» (известные своими брендами «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов») заявили, что с 1 января их шоколад и конфеты в коробках подорожают аж на 28%, простые конфетки — на 18%, а карамель — на 8%. Видимо, 2025 год будет сладким, но менее доступным.

ООО «Шторк» (производитель Merci, Toffifee, Mamba) тоже решил поднять цены на 10-15%. Компания «Сладкий орешек» (знаменита маркой «Марсианка», La Boheme и другими) обещает средний рост цен на 15%. Сладости «Конфесты» с 9 января станут дороже на 20%, и, возможно, это не последнее повышение — вторая волна ожидается в марте. АО «Ударница» («Шармэль» и другие) тоже планирует повысить цены с 9 января, но пока держит интригу и не сообщает, насколько именно.

БКХ «Коломенский» объявил, что с 10 января подорожают вафельные изделия и конфеты, но конкретный процент обещали уточнить позже. Производитель варенья «Ратибор» заранее предупреждает, что в феврале его продукция станет на 10% дороже.

Некоторые повышения цен произошли еще до Нового года. Так, ООО «Нестле Россия» (KitKat, Nesquik) с 26 декабря увеличило цены на кондитерские изделия на 16%, а ООО «Невские Звезды» (Shokobox, «Вкус Петербурга») — на 10%. О предстоящем росте цен также сообщили «Славянка» (владеющая фабрикой имени Крупской) и «Кондитерская фабрика „Победа“» («Победа», «Мишки в лесу»), но точные проценты пока держат в секрете.

Ну и куда же без кофе? Цены на этот бодрящий напиток тоже поползли вверх. ООО «Нестле Россия» с конца декабря подняло цены на кофейную продукцию на 14%. Продукты «Милфудс» (бренд Poetti, ранее известный как Paulig) с 1 января будут стоить на 25-31% больше, чем сейчас. Интересно, что компания уже увеличивала цены в сентябре, заявляя о росте на 18-24%. Об индексации цен с 15 января предупредит ООО «Якобс Дау Эбертс Рус», а 20 января — «Орими Трэйд», но конкретные цифры пока неизвестны. ООО «Кофейный дом „ХОРСЪ“» сообщил о повышении цен ещё в декабре.

Похоже, что зима принесет нам не только мандарины и оливье, но и более высокие счета за сладости и кофе. Придется экономить или искать альтернативы, чтобы не остаться совсем без вкусненького!