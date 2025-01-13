Церковные праздники марта 2025 года: большая шпаргалка для петербуржцев

Март — месяц, насыщенный важными для православных христиан событиями. На этот период приходятся дни памяти святых, поминовения усопших, а также начало самого строгого и значимого поста — Великого.
Календарь основных церковных праздников в марте
- 1 марта — Собор всех преподобных отцов (Сырная суббота), Собор святых Новосибирской митрополии
- 2 марта — Прощеное воскресенье, Масленица
- 3 марта — День памяти святителя Льва I, Первая седмица Великого поста
- 8 марта — Обретение мощей блаженной Матроны Московской
- 9 марта — Торжество православия
- 22 марта — Родительская суббота 3 седмицы Великого поста, День памяти сорока мучеников Севастийских
- 29 марта — Родительская суббота 4 седмицы Великого поста
- 30 марта — День памяти преподобного Алексия человека Божия
Великий пост и его значение
В 2025 году Великий пост начнется 3 марта. Этот 40-дневный период духовного очищения, поста и молитвы считается важнейшим этапом в подготовке к Пасхе. На протяжении поста верующие воздерживаются от скоромной пищи, участвуют в богослужениях и поминают усопших в специально отведенные дни.
Прощеное воскресенье и Масленица
Прощеное воскресенье, выпадающее на 2 марта, традиционно завершают Масленичную неделю. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем.
Обретение мощей блаженной Матроны Московской
Этот праздник, отмечаемый 8 марта, напоминает верующим о чудесах и благодати святой Матроны, мощи которой почитаются в православии.
Родительские субботы
Март включает в себя две важные родительские субботы — 22 и 29 марта. В эти дни православные молятся за усопших и посещают кладбища, вспоминая близких.
Март 2025 года полон значимых дат, которые объединяют православных в молитвах, посте и духовной радости.