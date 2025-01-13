Городовой / Общество / Церковные праздники марта 2025 года: большая шпаргалка для петербуржцев
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Церковные праздники марта 2025 года: большая шпаргалка для петербуржцев

13 января 2025 10:33
Церковное празднование
Церковные праздники марта 2025 года: большая шпаргалка для петербуржцев
Фото Городовой.ру

Теперь не пропустите ни одно рождество и сами отправите открытку родственникам.

Март — месяц, насыщенный важными для православных христиан событиями. На этот период приходятся дни памяти святых, поминовения усопших, а также начало самого строгого и значимого поста — Великого.

Календарь основных церковных праздников в марте

  • 1 марта — Собор всех преподобных отцов (Сырная суббота), Собор святых Новосибирской митрополии
  • 2 марта — Прощеное воскресенье, Масленица
  • 3 марта — День памяти святителя Льва I, Первая седмица Великого поста
  • 8 марта — Обретение мощей блаженной Матроны Московской
  • 9 марта — Торжество православия
  • 22 марта — Родительская суббота 3 седмицы Великого поста, День памяти сорока мучеников Севастийских
  • 29 марта — Родительская суббота 4 седмицы Великого поста
  • 30 марта — День памяти преподобного Алексия человека Божия

Великий пост и его значение

В 2025 году Великий пост начнется 3 марта. Этот 40-дневный период духовного очищения, поста и молитвы считается важнейшим этапом в подготовке к Пасхе. На протяжении поста верующие воздерживаются от скоромной пищи, участвуют в богослужениях и поминают усопших в специально отведенные дни.

Прощеное воскресенье и Масленица

Прощеное воскресенье, выпадающее на 2 марта, традиционно завершают Масленичную неделю. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем.

Обретение мощей блаженной Матроны Московской

Этот праздник, отмечаемый 8 марта, напоминает верующим о чудесах и благодати святой Матроны, мощи которой почитаются в православии.

Родительские субботы

Март включает в себя две важные родительские субботы — 22 и 29 марта. В эти дни православные молятся за усопших и посещают кладбища, вспоминая близких.

Март 2025 года полон значимых дат, которые объединяют православных в молитвах, посте и духовной радости.

Новости по теме
Уже готовы к Масленице-2025 в Петербурге? Расскажем, когда она будет в этом году и как ее отмечали на Руси Уже готовы к Масленице-2025 в Петербурге? Расскажем, когда она будет в этом году и как ее отмечали на Руси 22 января 2025 21:02
На кладбище сразу не шли: как в дореволюционном Петербурге справляли Пасху На кладбище сразу не шли: как в дореволюционном Петербурге справляли Пасху 19 января 2025 17:03
Хлеб вместо кулича, на службу под разрывы снарядов: как праздновали Пасху в блокадном Ленинграде Хлеб вместо кулича, на службу под разрывы снарядов: как праздновали Пасху в блокадном Ленинграде 18 января 2025 11:32
От любви до ненависти один шаг: почему Лев Толстой считал Петербург обителью пороков От любви до ненависти один шаг: почему Лев Толстой считал Петербург обителью пороков 20 декабря 2024 13:32
К чему чешется левое или правое ухо: приметы на каждый день К чему чешется левое или правое ухо: приметы на каждый день 9 декабря 2024 13:30
Автор:
Игорь Мустафин
Общество ПраздникиСанкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще