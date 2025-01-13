Церковные праздники марта 2025 года: большая шпаргалка для петербуржцев

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Март — месяц, насыщенный важными для православных христиан событиями. На этот период приходятся дни памяти святых, поминовения усопших, а также начало самого строгого и значимого поста — Великого.

Календарь основных церковных праздников в марте

1 марта — Собор всех преподобных отцов (Сырная суббота), Собор святых Новосибирской митрополии

— Собор всех преподобных отцов (Сырная суббота), Собор святых Новосибирской митрополии 2 марта — Прощеное воскресенье, Масленица

— Прощеное воскресенье, Масленица 3 марта — День памяти святителя Льва I, Первая седмица Великого поста

— День памяти святителя Льва I, Первая седмица Великого поста 8 марта — Обретение мощей блаженной Матроны Московской

— Обретение мощей блаженной Матроны Московской 9 марта — Торжество православия

— Торжество православия 22 марта — Родительская суббота 3 седмицы Великого поста, День памяти сорока мучеников Севастийских

— Родительская суббота 3 седмицы Великого поста, День памяти сорока мучеников Севастийских 29 марта — Родительская суббота 4 седмицы Великого поста

— Родительская суббота 4 седмицы Великого поста 30 марта — День памяти преподобного Алексия человека Божия

Великий пост и его значение

В 2025 году Великий пост начнется 3 марта. Этот 40-дневный период духовного очищения, поста и молитвы считается важнейшим этапом в подготовке к Пасхе. На протяжении поста верующие воздерживаются от скоромной пищи, участвуют в богослужениях и поминают усопших в специально отведенные дни.

Прощеное воскресенье и Масленица

Прощеное воскресенье, выпадающее на 2 марта, традиционно завершают Масленичную неделю. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем.

Обретение мощей блаженной Матроны Московской

Этот праздник, отмечаемый 8 марта, напоминает верующим о чудесах и благодати святой Матроны, мощи которой почитаются в православии.

Родительские субботы

Март включает в себя две важные родительские субботы — 22 и 29 марта. В эти дни православные молятся за усопших и посещают кладбища, вспоминая близких.

Март 2025 года полон значимых дат, которые объединяют православных в молитвах, посте и духовной радости.