Четыре лучших отеля Абхазии, работающих по системе «‎все включено»

Многие россияне привыкли отдыхать в отелях, которые предлагают своим гостям ол-инклюзив. И такие есть не только в Турции или Египте, но и в Абхазии. Вот четыре лучших варианта с отличным сервисом.

Отель, «Грейс Аква Вилла», Сухум (4 звезды)

Этот отель был построен прошлым летом. Он расположился на первой береговой линии и имеет очень комфортный выход к морю. Само здание имеет пять этажей, а его номера снащены панорамными окнами, позволяющими насладиться шикарным видом.

Стандартный двухместный номер обойдется в 15 тысяч рублей за сутки. За эту цену гости получают:

проживание,

полноценное питание,

возможность использования автостоянки,

Wi-Fi,

открытый бассейн с подогревом,

оборудованный лежаками пляж.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Wellness Парк, Гагра (4 звезды)

В отеле доступно 60 номеров разного уровня и вместимости. При этом в каждой категории есть свой балкон, а некоторые из номеров имеют вид на море.

Двухместный номер категории комфорт обойдется в 8500 рублей за ночь. В эту стоимость входит само проживание и питание, а также:

анимации для взрослых и детей,

детские игровые,

охраняемая автостоянка,

Wi-Fi на всей территории отеля,

открытый бассейн,

уличный игровой надувной комплекс,

каркасный детский бассейн,

оборудованный пляж.

Пансионат «Багрипш», Гагра (3 звезды)

Этот пансионат расположен на охраняемой территории и окружен сосновым лесом на склоне Гагрского хребта. Здесь огромное количество пальм, кипарисов и олеандров. А главная особенность местного рельефа заключается в том, что здесь не бывает душно. Так что даже при высоких температурах отдыхать в отеле очень комфортно.

Стоимость составляет от 3500 на человека за ночь. В эту цену, помимо питания и проживания, включены:

открытые бассейны,

автостоянка,

пляж с шезлонгами,

анимация для взрослых и детей,

спортивный зал,

бильярдный зал

теннисный корт,

сеть Wi-Fi.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Гостиница «Апсны» , Гудаута, (3 звезды)

Эта гостиница открылась не так давно — в октябре 2021, но туристы уже успели оценить ее комфортабельность. Здесь большое количество номеров разной вместимости и площади. В 50 метрах от отеля расположен поселковый пляж с кабинками и возможностью аренды шезлонгов.

Средняя стоимость на человека — 11 тысяч рублей за ночь. В стоимость включено:

проживание и питание,

бранчи, снеки и коктейли,

открытая автостоянка,

Wi-Fi,

доступ к открытому бассейну,

игровая площадка для детей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru