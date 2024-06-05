Четыре лучших отеля Абхазии, работающих по системе «‎все включено»

Многие россияне привыкли отдыхать в отелях, которые предлагают своим гостям ол-инклюзив. И такие есть не только в Турции или Египте, но и в Абхазии. Вот четыре лучших варианта с отличным сервисом.
Отель, «Грейс Аква Вилла», Сухум (4 звезды)
Этот отель был построен прошлым летом. Он расположился на первой береговой линии и имеет очень комфортный выход к морю. Само здание имеет пять этажей, а его номера снащены панорамными окнами, позволяющими насладиться шикарным видом.
Стандартный двухместный номер обойдется в 15 тысяч рублей за сутки. За эту цену гости получают:
- проживание,
- полноценное питание,
- возможность использования автостоянки,
- Wi-Fi,
- открытый бассейн с подогревом,
- оборудованный лежаками пляж.
Wellness Парк, Гагра (4 звезды)
В отеле доступно 60 номеров разного уровня и вместимости. При этом в каждой категории есть свой балкон, а некоторые из номеров имеют вид на море.
Двухместный номер категории комфорт обойдется в 8500 рублей за ночь. В эту стоимость входит само проживание и питание, а также:
- анимации для взрослых и детей,
- детские игровые,
- охраняемая автостоянка,
- Wi-Fi на всей территории отеля,
- открытый бассейн,
- уличный игровой надувной комплекс,
- каркасный детский бассейн,
- оборудованный пляж.
Пансионат «Багрипш», Гагра (3 звезды)
Этот пансионат расположен на охраняемой территории и окружен сосновым лесом на склоне Гагрского хребта. Здесь огромное количество пальм, кипарисов и олеандров. А главная особенность местного рельефа заключается в том, что здесь не бывает душно. Так что даже при высоких температурах отдыхать в отеле очень комфортно.
Стоимость составляет от 3500 на человека за ночь. В эту цену, помимо питания и проживания, включены:
- открытые бассейны,
- автостоянка,
- пляж с шезлонгами,
- анимация для взрослых и детей,
- спортивный зал,
- бильярдный зал
- теннисный корт,
- сеть Wi-Fi.
Гостиница «Апсны» , Гудаута, (3 звезды)
Эта гостиница открылась не так давно — в октябре 2021, но туристы уже успели оценить ее комфортабельность. Здесь большое количество номеров разной вместимости и площади. В 50 метрах от отеля расположен поселковый пляж с кабинками и возможностью аренды шезлонгов.
Средняя стоимость на человека — 11 тысяч рублей за ночь. В стоимость включено:
- проживание и питание,
- бранчи, снеки и коктейли,
- открытая автостоянка,
- Wi-Fi,
- доступ к открытому бассейну,
- игровая площадка для детей.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru