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Четыре лучших отеля Абхазии, работающих по системе «‎все включено»

5 июня 2024 09:00
Четыре лучших отеля Абхазии, работающих по системе «‎все включено»
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Отдохнете не хуже, чем в Турции.

Многие россияне привыкли отдыхать в отелях, которые предлагают своим гостям ол-инклюзив. И такие есть не только в Турции или Египте, но и в Абхазии. Вот четыре лучших варианта с отличным сервисом.

Отель, «Грейс Аква Вилла», Сухум (4 звезды)

Этот отель был построен прошлым летом. Он расположился на первой береговой линии и имеет очень комфортный выход к морю. Само здание имеет пять этажей, а его номера снащены панорамными окнами, позволяющими насладиться шикарным видом.

Стандартный двухместный номер обойдется в 15 тысяч рублей за сутки. За эту цену гости получают:

  • проживание,
  • полноценное питание,
  • возможность использования автостоянки,
  • Wi-Fi,
  • открытый бассейн с подогревом,
  • оборудованный лежаками пляж.

Четыре лучших отеля Абхазии, работающих по системе «‎все включено» - image 1
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Wellness Парк, Гагра (4 звезды)

В отеле доступно 60 номеров разного уровня и вместимости. При этом в каждой категории есть свой балкон, а некоторые из номеров имеют вид на море.

Двухместный номер категории комфорт обойдется в 8500 рублей за ночь. В эту стоимость входит само проживание и питание, а также:

  • анимации для взрослых и детей,
  • детские игровые,
  • охраняемая автостоянка,
  • Wi-Fi на всей территории отеля,
  • открытый бассейн,
  • уличный игровой надувной комплекс,
  • каркасный детский бассейн,
  • оборудованный пляж.

Пансионат «Багрипш», Гагра (3 звезды)

Этот пансионат расположен на охраняемой территории и окружен сосновым лесом на склоне Гагрского хребта. Здесь огромное количество пальм, кипарисов и олеандров. А главная особенность местного рельефа заключается в том, что здесь не бывает душно. Так что даже при высоких температурах отдыхать в отеле очень комфортно.

Стоимость составляет от 3500 на человека за ночь. В эту цену, помимо питания и проживания, включены:

  • открытые бассейны,
  • автостоянка,
  • пляж с шезлонгами,
  • анимация для взрослых и детей,
  • спортивный зал,
  • бильярдный зал
  • теннисный корт,
  • сеть Wi-Fi.

Четыре лучших отеля Абхазии, работающих по системе «‎все включено» - image 2
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Гостиница «Апсны» , Гудаута, (3 звезды)

Эта гостиница открылась не так давно — в октябре 2021, но туристы уже успели оценить ее комфортабельность. Здесь большое количество номеров разной вместимости и площади. В 50 метрах от отеля расположен поселковый пляж с кабинками и возможностью аренды шезлонгов.

Средняя стоимость на человека — 11 тысяч рублей за ночь. В стоимость включено:

  • проживание и питание,
  • бранчи, снеки и коктейли,
  • открытая автостоянка,
  • Wi-Fi,
  • доступ к открытому бассейну,
  • игровая площадка для детей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ольга Назарова
Ольга Назарова
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