Не каждый рискнет такое есть: что такое дефлопе из фильма "О чем говорят мужчины"

Помните как в фильме "О чем говорят мужчины" один из героев рассказывает о загадочном и очень дорогом ресторанном блюде под названием дефлопе? Так вот, оно действительно существует, хотя считалось, что сей деликатес выдуман исключительно шутки ради.

Однако найти его можно отнюдь не во всех именитых заведениях. Не удивляйтесь, если официант на вашу просьбу принести дефлопе, либо молча уйдет, либо начнет гоготать на весь зал. Блюдо-то редкое, к тому же репутация у него, благодаря вышеуказанной комедии, не самая лучшая.

Источник фото: Кадр из к/ф "О чем говорят мужчины"

Кадр из к/ф "О чем говорят мужчины"

Дефлопе изначально готовили во Франции .Блюдо представляет собой вялено-маринованное по особому рецепту мясо. Говядина, телятина, оленина или буйволятина режется небольшими кубиками и и отправляется в посолочную смесь со специями. Предварительно мясные кубики надо сбрызнуть винным уксусом. Обваляв в соли и пряностях, мясо помещается под гнет в холодильник примерно на 12 часов.

Еще один любопытный факт гласит, что готовят дефлопе сейчас исключительно в столичных ресторанах. Дело в том, что французский создатель блюда скончался еще в 19 веке и рецепта не оставил. Зато много позднее объявился его наследник, проживающий в России. Мужчина поделился секретами приготовления вяленого мяса, но только с московскими поварами. По крайней мере, так гласит легенда.

Опытные ценители деликатесов давно успели попробовать дефлопе и оставить отзывы на этот шедевр. Правда, не всем он приходится по вкусу. Некоторые называют блюдо редкостной дрянью "для нищих", другие отмечают его слабительный эффект, что может быть очень некстати, если вы, например, пришли в ресторан на свидание или деловую встречу. Не есть и те, кому дефлопе более чем приглянулся. Гурманы говорят, что вкус у мяса очень приятный, да и консистенция нежная.

Источник фото: Кадр из к/ф "О чем говорят мужчины"

Elena Mayorova/Globallookpress.com

В пику элитным заведениям кафе и пабы "изобрели" свою версию дефлопе, более бюджетную и очень подходящую к пенным напиткам. Как следует из описания, этим словом называют гренки, которые подаются с двумя видами соусов. Стало быть, это не основное блюдо, а закуска на большую компанию, которая любит похрустеть сухариками за дружеской беседой. Не исключено, что в каких-ниудь российских глубинках давно работает бар или магазинчик с таким оригинальным именем. Грех не воспользоваться идеей, когда словечко так удачно разрекламировали.

Источник фото: Кадр из к/ф "О чем говорят мужчины"