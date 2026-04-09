Что выгоднее: взять Monjaro у дилера с гарантией или заказать из Китая без гарантии — сколько экономия

Плюсы и минусы двух вариантов покупки

Geely Monjaro (Джили Монжаро) — один из самых популярных автомобилей на российском рынке в ценовом сегменте выше 4 миллионов рублей. По итогам прошлого года продано 37 660 единиц, что позволило модели занять пятое место среди наиболее востребованных автомобилей в России. При этом 36% всех проданных Монжаро были ввезены через параллельный импорт — без официальной гарантии, русификации и адаптированного для РФ «теплого пакета». Плюсы и минусы обоих подходов к покупке машины разобрал блогер, автор канала "Зато не в кредит".

Плюсы покупки у официального дилера

Главный плюс покупки у официального дилера - полноценная гарантия, которая включает бесплатный ремонт при поломках, а также дополнительные опции: карту помощи на дорогах, бесплатный эвакуатор, подвоз топлива. Приборная панель, мультимедийная система и все функции переведены на русский язык. Это важно для машин с большим количеством опций, управляемых через сенсорный дисплей. Кроме того, автомобили, официально поставляемые в Россию, оснащены подогревом руля, лобового стекла и всех сидений. Китайские версии часто имеют только подогрев передних кресел. Среди других преимуществ - унификация запчастей. По данным официальных представителей, коды деталей у машин для РФ и Китая различаются, что может усложнить поиск запчастей на автомобили, ввезённые по параллельному импорту.

Минус покупки у официального дилера всего один, но весомый: стартовая цена — от 4,3 миллиона рублей. Стоимость автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, составляет от 3,1 до 3,3 миллиона рублей. Экономия по сравнению с официальным дилером составляет не менее 1 миллиона рублей.

"На этом преимущества заканчиваются. Потому что русификация, дополнение тёплого пакета или устранение поломок ложится на плечи конечного покупателя. Но если учесть, что больше трети Монжаро продолжают расходиться по стране через «параллель», то выходит, что оно того стоит?" - задается вопросом автор.

Многие комментаторы с этим мнением согласились. Так, один из них отметил:

"Ответ очевиден, если нет разницы зачем платить больше? Все что даёт официальный дилер, делается в 10 раз дешевле. И прошивку можно нормальную поставить, а гарантия у наших дилеров такая, что за нее нужно ещё повоевать, так что смыла в ней ноль".

Ранее Городовой рассказал, какие 5 автомобилей можно купить и с пробегом 300 тысяч.